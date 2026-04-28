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Frühstarter und Akribiker Dieser Mann ersetzt Bayern-Trainer Kompany in Paris an der Seitenlinie

Moritz Meister

28.4.2026

Aaron Danks wird bei Bayern den gesperrten Vincent Kompany vertreten.
Aaron Danks wird bei Bayern den gesperrten Vincent Kompany vertreten.
KEYSTONE

Während Vincent Kompany aufgrund einer Gelbsperre in Paris ausserhalb der Coachingzone Platz nehmen muss, steht ein noch unbekannter Brite heute für die Bayern an der Seitenlinie.

Moritz Meister

28.04.2026, 11:18

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  • Bayern-Coach Vincent Kompany fehlt im Champions-League-Halbfinale gesperrt und wird von Co-Trainer Aaron Danks vertreten.
  • Danks gilt als erfahrener Assistent mit Stationen bei Anderlecht, Aston Villa und Englands Nachwuchs sowie enger Zusammenarbeit mit Kompany.
  • Der 42-Jährige wird in München für seine Detailarbeit geschätzt und soll Kompany an der Seitenlinie würdig ersetzen.
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Im Hinspiel des Halbfinals der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München wird es an der Seitenlinie zu einem ungewohnten Bild kommen. Da Bayern-Coach Vincent Kompany im Spiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte des Turniers kassierte, fehlt er gesperrt. Vertreten wird er von seinem Co-Trainer Aaron Danks. Doch wer ist der Brite?

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Danks kam 2024 auf expliziten Wunsch Kompanys gemeinsam mit dem Cheftrainer nach München. 2021 arbeiteten die beiden kurzzeitig schon erfolgreich beim RSC Anderlecht zusammen. In einem Interview schwärmte Kompany 2024 von den Qualitäten des Engländers: «Er war sehr erfolgreich mit vielen jungen Spielern, die jetzt bei der EM gespielt haben. Seitdem er Co-Trainer im Profifussball war, war er herausragend.»

Der 42-Jährige begann seine Trainerkarriere bereits im Alter von 15 Jahren in der Jugendabteilung seines Heimatklubs Birmingham, ehe er in die Nachwuchsabteilung von West Brom wechselte. Anschliessend ging es für ihn als Techniktrainer zur U21-Nationalmannschaft Englands, bei der er mit dem späteren Trainer der «Three Lions», Gareth Southgate, zusammenarbeitete.

Danach folgte das Engagement in Belgien, ehe er dem Ruf der Premier League folgte. Dort arbeitete Danks als Assistent von Steven Gerrard und später Unai Emery bei Aston Villa. In München ist er vor allem für Spielformen und Standards zuständig. Seine akribische Art zu arbeiten kommt auch bei den Spielern des deutschen Rekordmeisters gut an und wird von ihnen sehr geschätzt.

Daher braucht sich Vincent Kompany keine Sorgen zu machen, wenn er die Partie gegen den Titelverteidiger PSG aus einer Loge im Pariser Parc des Princes verfolgen muss. Sein Co-Trainer Danks wird ihn am Spielfeldrand bestens vertreten. 

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