PSG – Arsenal 2:1 UEFA Champions League // Halbfinal-Rückspiel // Saison 24/25 07.05.2025

Gianluigi Donnarumma verhindert im Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal mit absoluten Weltklasse-Paraden ein frühes Gegentor und später den Ausgleich. Eine Glanzleistung, vergleichbar mit jener von Yann Sommer am Vorabend.

Arsenal muss gegen PSG einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Und die Engländer drücken das Gaspedal von Beginn an voll durch, doch sie rasen gegen eine Wand. Denn an Gianluigi Donnarumma führt lange kein Weg vorbei. Unglaublich, was der Italiener abliefert.

In der 4. Minute wehrt er einen Abschluss aus kürzester Distanz reflexstark ab. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass Donnarumma ja fast abgeschossen wird und gar nicht mehr ausweichen kann.

Donnarumma rettet mirakulös gegen Martinelli 07.05.2025

Nun gut, Nörgler gibt es immer. Doch wie Donnarumma in der 8. Minute den Schuss von Arsenal-Captain Martin Ødegaard um den Pfosten lenkt, ist schlichtweg Weltklasse und erinnert an die Yann-Sommer-Paradenshow vom Vorabend.

Wie ging der nicht rein? Donnarumma mit unfassbarer Parade gegen Odegaard 07.05.2025

Mit gut einer Viertelstunde Verspätung checken dann auch die restlichen Pariser in die Halbfinal-Partie ein. In der 17. Minute scheitert Khvicha Kvaratskhelia noch am Pfosten, ehe Fabián Ruiz das Leder 10 Minuten später unwiderstehlich in die Maschen zimmert.

Was ein Tor! Ruiz hämmert PSG in Führung 07.05.2025

Donnarumma auch nach der Pause top

In der 63. Minute verhindert Donnarumma mit einer weiteren Glanztat, der vielleicht grössten an diesem Abend, den Arsenal-Ausgleich. Wer weiss, was da noch los gewesen wäre in der Schlussphase, hätte der 1.96-Meter-Hüne diesen Ball nicht mit seinen Fingerspitzen um den Pfosten gelenkt.

Donnarumma verhindert Ausgleich mit nächster Mega-Parade 07.05.2025

Und so sah das am Abend zuvor bei Yann Sommer aus …

Sommer verhindert mirakulös den Barça-Ausgleich 06.05.2025

