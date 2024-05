Dortmunds Emre Can: «Alleine gegen Mbappé wird schwer» Emre Can betont die Notwendigkeit, im Champions-League-Halbfinale gegen PSG aggressiv gegen Kylian Mbappé zu spielen. Er unterstreicht zudem Dortmunds intensive mentale Vorbereitung. 30.04.2024

Borussia Dortmund geht am Mittwochabend in der Champions League als Aussenseiter ins Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain – und will die vielen biederen Auftritte im Liga-Alltag mit einem famosen Auftritt ein weiteres Mal vergessen machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund trifft im Halbfinal der Königsklasse auf Paris Saint-Germain und will am Mittwoch im Hinspiel vor Heimpublikum vorlegen.

Stürmer Niclas Füllkrug stellt klar: «Über Paris nach Wembley? Das ist natürlich das Ziel. Das nicht auszusprechen wäre Quatsch.»

«Wir haben es geschafft, in der Gruppe vor ihnen zu bleiben», zeigt sich BVB-Coach Edin Terzic selbstbewusst, weiss aber: «Wir müssen mindestens 180 Minuten auf dem höchsten Niveau performen.» Mehr anzeigen

Für die Fans ist es das grösste Spektakel seit elf Jahren, für die Profis eine seltene Chance: Vor dem Halbfinal in der Champions League gegen Paris Saint-Germain sehnt sich Dortmund nach einer weiteren magischen Fussball-Nacht. Die Aussicht auf einen Final in der englischen Kultstätte Wembley wie 2013 gegen Bayern München soll der Mannschaft am nahen Ende einer dürftigen Bundesliga-Saison noch einmal zu einer Sternstunde verhelfen.

Dass der BVB am Mittwoch (21.00 Uhr live auf blue Sport) als Aussenseiter in das Hinspiel geht, trägt eher zu grösserer Entschlossenheit bei. «Über Paris nach Wembley? Das ist natürlich das Ziel. Das nicht auszusprechen wäre Quatsch», sagt Stürmer Niclas Füllkrug.

Ähnlich wie vor zwei Wochen beim famosen Viertelfinal-Auftritt gegen Atlético Madrid (4:2) will der Tabellenfünfte die vielen biederen Auftritte im Liga-Alltag vergessen machen. Allerdings ist nur mit viel Fantasie vorstellbar, wie er nur vier Tage nach dem gruseligen Auftritt in Leipzig (1:4) einen Gegner wie Paris um Offensivstars wie Kylian Mbappé und den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé bezwingen will, der 2024 nur ein Spiel verloren hat. «Das klare Ziel ist es, dass wir uns einen kleinen Vorsprung herausspielen. Wir wissen, dass wir mindestens 180 Minuten auf dem höchsten Niveau performen müssen, um unseren Traum zu realisieren», sagt Trainer Edin Terzic.

«Es wird langsam mal Zeit für einen Sieg»

Der Leader der Ligue 1, der am Sonntag vom Ausrutscher des Verfolgers aus Monaco profitierte und den zwölften Meistertitel ohne eigenes Zutun frühzeitig perfekt machte, war bereits in der Gruppenphase Gegner. Dass seiner Mannschaft in den beiden Partien (0:2/1:1) kein Erfolg gelang, wertet Terzic nicht als schlechtes Omen: «Wir haben es geschafft, in der Gruppe vor ihnen zu bleiben. Ausserdem glaube ich, dass wir eine deutlich stabilere Mannschaft sind als noch im September und im Dezember.» Das wollen die Dortmunder im dritten Duell in dieser Saison mit den Franzosen unter Beweis stellen. «Es wird langsam mal Zeit für einen Sieg», meint Spielmacher Julian Brandt.

Zur Erleichterung von Terzic ist die Personalauswahl wieder grösser. So stehen die zuletzt gesperrten Emre Can und Ian Maatsen in wieder zur Verfügung und ist Abwehrchef Mats Hummels nach seiner Auswechslung gegen Leipzig aufgrund einer Risswunde am Schienbein ebenso wie der von einer Erkältung genesene Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer wieder einsatzfähig. Selbst die seit Wochen fehlenden Donyell Malen (Oberschenkelprobleme) und Sébastien Haller (Sprunggelenk) konnten zuletzt Teile des Teamtrainings absolvieren.

