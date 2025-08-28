Drei Basler ungenügend – die FCB-Noten zur Pleite in Kopenhagen

Kopenhagen – Basel 2:0 UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26 27.08.2025

Der FC Basel verliert das Playoff-Rückspiel in Kopenhagen 0:2 und verpasst damit den Einzug in die Ligaphase der Champions League. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Marwin Hitz

Nach seinem Fehlgriff im Hinspiel ist er wieder voll auf der Höhe und hält alles, was es zu halten gibt. Bei den Gegentoren absolut machtlos.

Note: 4.5 Verteidigung Dominik Schmid

Ist zweikampfstark und schaltet sich auch immer wieder mit nach vorne ein. Beim 0:1 verliert er Torschütze Cornelius aus den Augen, da trifft Schmid zumindest eine Teilschuld. Stark aber, wie er mehrere FCB-Chancen mit seinen Hereingaben vorbereitet.

Cornelius schockt den FCB 27.08.2025

Note: 3.5 Verteidigung Adrian Leon Barisic

Gewinnt viele Zweikämpfe, aber der eine oder andere Fehlpass schleicht sich ein. Und dann setzt er in der Schlussphase viel zu ungestüm zur Grätsche an – Penalty, 2:0 für Kopenhagen, die Entscheidung.

Note: 4 Verteidigung Nicolas Vouilloz

Rückt für den gesperrten Adjetey in die Startelf. Beim Gegentor zum 0:1 verlässt er sich wohl zu fest auf Schmid und kann so nicht mehr eingreifen, als Cornelius zum Kopfball ansetzt. Auch in der Folge nicht immer auf der Höhe.

Note: 4 Verteidigung Keigo Tsunemoto

Das Basler Duracell-Häschen. Läuft die rechte Seite auf und ab. Spielt mit viel Herz, manchmal fehlt etwas die Cleverness.

Note: 4 Mittelfeld Metinho

Scheut kein Risiko, wenn er mal wieder am eigenen Strafraum zum Dribbling ansetzt. Das geht nicht immer gut. Mit seiner Technik aber immens wichtig im Spielaufbau der Basler.

Note: 5 Mittelfeld Léo Leroy

Bemüht und aufsässig. Versucht das Spiel immer wieder anzukurbeln. Einer der Besten auf dem Platz. Nur der letzte Pass, die zündende Idee, fehlt ihm.

Léo Leroy : «Est-ce qu’on est frustré ? Oui et non» Au micro de blue Sport, le milieu de terrain du FC Bâle réagit à la défaite de son équipe à Copenhague (2-0), synonyme de non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions. 27.08.2025

Note: 4 Mittelfeld Philip Otele

In der ersten halben Stunde der auffälligste Basler, danach ist nicht mehr viel von ihm zu sehen.

Note: 4.5 Mittelfeld Xherdan Shaqiri

Sucht die Bälle, fast jeder FCB-Angriff läuft über ihn. Hat einige gute Ideen, nur schalten die Kollegen nicht immer genauso wie Shaq. Vergibt in der 56. Minute die grösste Chance auf den Ausgleich.

Shaqiri vergibt Mega-Chance zum Ausgleich 27.08.2025

Note: 3 Mittelfeld Marin Soticek

Im Hinspiel der schwächste Basler und auch im Rückspiel kann er nicht wirklich auf sich aufmerksam machen. Vor dem Tor zum 0:1 lässt er dem Vorlagengeber viel zu viel Platz.

Note: 3.5 Sturm Moritz Broschinski

Der Neuzugang erhält den Vorzug gegenüber Ajeti. Die genaue Abstimmung mit Shaqiri fehlt noch. Broschinski kommt mehrmals zum Abschluss, das Glück kann er nicht erzwingen.

Kotarski rettet gegen Broschinksi 27.08.2025

Eingewechselte Spieler

Note: – Ab 68. Minute für Broschinski Albian Ajeti

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 79. Minute für Soticek Junior Zé

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 79. Minute für Leroy Koba Koindredi

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Kaio Eduardo

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Die Stimmen zum Spiel

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen» 27.08.2025