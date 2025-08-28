Drei Basler ungenügend – die FCB-Noten zur Pleite in Kopenhagen

Der FC Basel verliert das Playoff-Rückspiel in Kopenhagen 0:2 und verpasst damit den Einzug in die Ligaphase der Champions League. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Marwin Hitz
Nach seinem Fehlgriff im Hinspiel ist er wieder voll auf der Höhe und hält alles, was es zu halten gibt. Bei den Gegentoren absolut machtlos.
Verteidigung
Dominik Schmid
Ist zweikampfstark und schaltet sich auch immer wieder mit nach vorne ein. Beim 0:1 verliert er Torschütze Cornelius aus den Augen, da trifft Schmid zumindest eine Teilschuld. Stark aber, wie er mehrere FCB-Chancen mit seinen Hereingaben vorbereitet.
Verteidigung
Adrian Leon Barisic
Gewinnt viele Zweikämpfe, aber der eine oder andere Fehlpass schleicht sich ein. Und dann setzt er in der Schlussphase viel zu ungestüm zur Grätsche an – Penalty, 2:0 für Kopenhagen, die Entscheidung.
Verteidigung
Nicolas Vouilloz
Rückt für den gesperrten Adjetey in die Startelf. Beim Gegentor zum 0:1 verlässt er sich wohl zu fest auf Schmid und kann so nicht mehr eingreifen, als Cornelius zum Kopfball ansetzt. Auch in der Folge nicht immer auf der Höhe.
Verteidigung
Keigo Tsunemoto
Das Basler Duracell-Häschen. Läuft die rechte Seite auf und ab. Spielt mit viel Herz, manchmal fehlt etwas die Cleverness.
Mittelfeld
Metinho
Scheut kein Risiko, wenn er mal wieder am eigenen Strafraum zum Dribbling ansetzt. Das geht nicht immer gut. Mit seiner Technik aber immens wichtig im Spielaufbau der Basler.
Mittelfeld
Léo Leroy
Bemüht und aufsässig. Versucht das Spiel immer wieder anzukurbeln. Einer der Besten auf dem Platz. Nur der letzte Pass, die zündende Idee, fehlt ihm.
Mittelfeld
Philip Otele
In der ersten halben Stunde der auffälligste Basler, danach ist nicht mehr viel von ihm zu sehen.
Mittelfeld
Xherdan Shaqiri
Sucht die Bälle, fast jeder FCB-Angriff läuft über ihn. Hat einige gute Ideen, nur schalten die Kollegen nicht immer genauso wie Shaq. Vergibt in der 56. Minute die grösste Chance auf den Ausgleich.
Mittelfeld
Marin Soticek
Im Hinspiel der schwächste Basler und auch im Rückspiel kann er nicht wirklich auf sich aufmerksam machen. Vor dem Tor zum 0:1 lässt er dem Vorlagengeber viel zu viel Platz.
Sturm
Moritz Broschinski
Der Neuzugang erhält den Vorzug gegenüber Ajeti. Die genaue Abstimmung mit Shaqiri fehlt noch. Broschinski kommt mehrmals zum Abschluss, das Glück kann er nicht erzwingen.
Eingewechselte Spieler
Ab 68. Minute für Broschinski
Albian Ajeti
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ab 79. Minute für Soticek
Junior Zé
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Ab 79. Minute für Leroy
Koba Koindredi
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Kaio Eduardo
Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.