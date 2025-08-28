  1. Privatkunden
Champions-League-Traum geplatzt Drei Basler ungenügend – die FCB-Noten zur Pleite in Kopenhagen

Jan Arnet

28.8.2025

Kopenhagen – Basel 2:0

Kopenhagen – Basel 2:0

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

27.08.2025

Der FC Basel verliert das Playoff-Rückspiel in Kopenhagen 0:2 und verpasst damit den Einzug in die Ligaphase der Champions League. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Jan Arnet, Beat Signer

28.08.2025, 08:00

Torhueter Marwin Hitz beim ersten Rasentraining der Saison 2024/2025 des FC Basel 1893 in Basel, am Samstag, 15. Juni 2024. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  4.5

Tor

Marwin Hitz

Nach seinem Fehlgriff im Hinspiel ist er wieder voll auf der Höhe und hält alles, was es zu halten gibt. Bei den Gegentoren absolut machtlos.

Basel, Switzerland, August 2nd 2025 Dominik Schmid 31 FC Basel after the Brack Super League match between FC Basel 1893 and Grasshopper Club Zurich at St. Jakob-Park in Basel, Switzerland. Priscila Bütler / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPriscilaxBütlerx/xSPPx spp-en-PrBSp-_A925371
Note:  4.5

Verteidigung

Dominik Schmid

Ist zweikampfstark und schaltet sich auch immer wieder mit nach vorne ein. Beim 0:1 verliert er Torschütze Cornelius aus den Augen, da trifft Schmid zumindest eine Teilschuld. Stark aber, wie er mehrere FCB-Chancen mit seinen Hereingaben vorbereitet.

Cornelius schockt den FCB

Cornelius schockt den FCB

27.08.2025

Adrian Leon Barisic FC Basel, 26 , Schweiz, Fussball, Super League, 4.Spieltag, 2025/2026, FC Basel vs. Young Boys Bern, 06.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Adrian Leon Barisic FC Basel, 26 , Switzerland, Football, Super League, Matchday 4, 2025 2026, FC Basel vs Young Boys Bern, 06 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note:  3.5

Verteidigung

Adrian Leon Barisic

Gewinnt viele Zweikämpfe, aber der eine oder andere Fehlpass schleicht sich ein. Und dann setzt er in der Schlussphase viel zu ungestüm zur Grätsche an – Penalty, 2:0 für Kopenhagen, die Entscheidung.

Nicolas Vouilloz FC Basel, 03 , Schweiz, Fussball, Super League, 2.Spieltag, 2025/2026, FC Basel 1893 vs. Grasshopper Club Zürich, 02.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Nicolas Vouilloz FC Basel, 03 , Switzerland, Football, Super League, 2 Matchday, 2025 2026, FC Basel 1893 vs Grasshopper Club Zürich, 02 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note:  4

Verteidigung

Nicolas Vouilloz

Rückt für den gesperrten Adjetey in die Startelf. Beim Gegentor zum 0:1 verlässt er sich wohl zu fest auf Schmid und kann so nicht mehr eingreifen, als Cornelius zum Kopfball ansetzt. Auch in der Folge nicht immer auf der Höhe.

Keigo Tsunemoto FC Basel, 06 , Schweiz, Fussball, Super League, 2.Spieltag, 2025/2026, FC Basel 1893 vs. Grasshopper Club Zürich, 02.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Keigo Tsunemoto FC Basel, 06 , Switzerland, Soccer, Super League, 2 Matchday, 2025 2026, FC Basel 1893 vs Grasshopper Club Zürich, 02 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note:  4

Verteidigung

Keigo Tsunemoto

Das Basler Duracell-Häschen. Läuft die rechte Seite auf und ab. Spielt mit viel Herz, manchmal fehlt etwas die Cleverness.

Würge-Attacke gegen Tsunemoto. Hätte Kopenhagens Matchwinner vom Platz fliegen müssen?

Würge-Attacke gegen TsunemotoHätte Kopenhagens Matchwinner vom Platz fliegen müssen?

Metinho FC Basel, 05 , Schweiz, Fussball, Super League, 4.Spieltag, 2025/2026, FC Basel vs. Young Boys Bern, 06.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Metinho FC Basel, 05 , Switzerland, Football, Super League, Matchday 4, 2025 2026, FC Basel vs Young Boys Bern, 06 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note:  4

Mittelfeld

Metinho

Scheut kein Risiko, wenn er mal wieder am eigenen Strafraum zum Dribbling ansetzt. Das geht nicht immer gut. Mit seiner Technik aber immens wichtig im Spielaufbau der Basler.

Basel, Switzerland, April 27th 2025 Leo Leroy 22 FC Basel celebrating third goal during the Switzerland Cup 1/2 Final game between FC Basel 1893 and FC Lausanne at St. Jakob-Park in Basel, Switzerland. Priscila Bütler / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPriscilaxBütlerx/xSPPx spp-en-PrBSp-1
Note:  5

Mittelfeld

Léo Leroy

Bemüht und aufsässig. Versucht das Spiel immer wieder anzukurbeln. Einer der Besten auf dem Platz. Nur der letzte Pass, die zündende Idee, fehlt ihm.

Léo Leroy : «Est-ce qu’on est frustré ? Oui et non»

Léo Leroy : «Est-ce qu’on est frustré ? Oui et non»

Au micro de blue Sport, le milieu de terrain du FC Bâle réagit à la défaite de son équipe à Copenhague (2-0), synonyme de non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

27.08.2025

Philip Otele FC Basel, 07 , Schweiz, Fussball, Super League, 4.Spieltag, 2025/2026, FC Basel vs. Young Boys Bern, 06.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Philip Otele FC Basel, 07 , Switzerland, Football, Super League, Matchday 4, 2025 2026, FC Basel vs Young Boys Bern, 06 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note:  4

Mittelfeld

Philip Otele

In der ersten halben Stunde der auffälligste Basler, danach ist nicht mehr viel von ihm zu sehen.

Note:  4.5

Mittelfeld

Xherdan Shaqiri

Sucht die Bälle, fast jeder FCB-Angriff läuft über ihn. Hat einige gute Ideen, nur schalten die Kollegen nicht immer genauso wie Shaq. Vergibt in der 56. Minute die grösste Chance auf den Ausgleich.

Shaqiri vergibt Mega-Chance zum Ausgleich

Shaqiri vergibt Mega-Chance zum Ausgleich

27.08.2025

Basel's Marin Soticek, left, fights for the ball with Copenhagen's Gabriel Pereira, right, during the UEFA Champions League play-off first leg match between Switzerland's FC Basel 1893 and Denmark's F.C. Copenhagen at the St. Jakob-Park stadium in Basel, Switzerland, on Wednesday, August 20, 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  3

Mittelfeld

Marin Soticek

Im Hinspiel der schwächste Basler und auch im Rückspiel kann er nicht wirklich auf sich aufmerksam machen. Vor dem Tor zum 0:1 lässt er dem Vorlagengeber viel zu viel Platz.

Basel's Moritz Broschinski, left, fights for the ball with Copenhagen's Rodrigo Huescas, right, during the UEFA Champions League play-off first leg match between Switzerland's FC Basel 1893 and Denmark's F.C. Copenhagen at the St. Jakob-Park stadium in Basel, Switzerland, on Wednesday, August 20, 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  3.5

Sturm

Moritz Broschinski

Der Neuzugang erhält den Vorzug gegenüber Ajeti. Die genaue Abstimmung mit Shaqiri fehlt noch. Broschinski kommt mehrmals zum Abschluss, das Glück kann er nicht erzwingen. 

Kotarski rettet gegen Broschinksi

Kotarski rettet gegen Broschinksi

27.08.2025

Eingewechselte Spieler

Albian Ajeti FC Basel, 23 , Schweiz, Fussball, Super League, 2.Spieltag, 2025/2026, FC Basel 1893 vs. Grasshopper Club Zürich, 02.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Albian Ajeti FC Basel, 23 , Switzerland, Football, Super League, 2 Matchday, 2025 2026, FC Basel 1893 vs Grasshopper Club Zürich, 02 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note: 

Ab 68. Minute für Broschinski

Albian Ajeti

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Basel, Switzerland, August 16th 2025 Junior Ze 39 FC Basel 1893 in action during the match between FC Basel 1893 and FC Biel-Bienne 1896 at St. Jakob Park in Basel, Switzerland. Priscila Bütler / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPriscilaxBütlerx/xSPPx spp-en-PrBSp-_A928897
Note: 

Ab 79. Minute für Soticek

Junior Zé

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Basel, Switzerland, August 16th 2025 Koba Koindredi 8 FC Basel 1893 in action during the match between FC Basel 1893 and FC Biel-Bienne 1896 at St. Jakob Park in Basel, Switzerland. Priscila Bütler / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPriscilaxBütlerx/xSPPx spp-en-PrBSp-_A928381
Note: 

Ab 79. Minute für Leroy

Koba Koindredi

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Benie Traore FC Basel, 11 , Schweiz, Fussball, Super League, 4.Spieltag, 2025/2026, FC Basel vs. Young Boys Bern, 06.08.2025, Sankt Jakob Park, Basel, Schweiz Basel Sankt Jakob Park Kanton Basel Stadt Schweiz *** Benie Traore FC Basel, 11 , Switzerland, Football, Super League, Matchday 4, 2025 2026, FC Basel vs Young Boys Bern, 06 08 2025, Sankt Jakob Park, Basel, Switzerland Basel Sankt Jakob Park Canton Basel City Switzerland Copyright: xGrantxHubbsx
Note: 

Mittelfeld

Kaio Eduardo

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Die Stimmen zum Spiel

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

27.08.2025

Schmid: «Es ist unglaublich bitter»

Schmid: «Es ist unglaublich bitter»

27.08.2025

