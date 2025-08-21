Basel – Kopenhagen 1:1 UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26 20.08.2025

Der FC Basel kommt trotz einer mehrheitlich starken Leistung zuhause gegen den FC Kopenhagen nur zu einem 1:1. Das sind die FCB-Spielernoten zum Hinspiel der Champions-League-Playoffs.

Note: 3.5 Tor Marwin Hitz

Hat seine auffälligsten Aktionen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Erst fischt er einen Freistoss sackstark aus dem Winkel. In der anschliessenden Aktion verschätzt er sich bei einer Flanke aber folgenschwer – Pereira sagt Danke und nickt ins leere Tor ein. Diesen Gegentreffer muss Hitz auf seine Kappe nehmen.

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich 20.08.2025

Note: 5 Verteidigung Dominik Schmid

Hinten engagiert und praktisch fehlerfrei, nach vorne sorgt er mit seinen Rushes und Hereingaben immer wieder für Torgefahr. Blockt in der Nachspielzeit nochmals eine gute Kopenhagen-Chance.

Note: 5 Verteidigung Jonas Adjetey

Der Innenverteidiger erledigt seinen Job tadellos. Kopfballstark, robust und mit zwei ganz wichtigen Aktionen: Einen gefährlichen Kopenhagen-Schuss lenkt er gerade noch über das Tor und nach einem Shaq-Ballverlust rettet er hinten mit einer starken Grätsche. Dazu auch am Ball stark. Umso bitterer, dass es ausgerechnet Adjetej ist, der nach einem Konter kurz vor Schluss das Foul zieht und die Gelb-Rote Karte erhält.

Adjetey fliegt nach taktischem Foul mit Gelb-Rot vom Platz 20.08.2025

Note: 4.5 Verteidigung Adrian Leon Barisic

Wie Innenverteidiger-Partner Adjetej mit einer soliden Partie, ohne jedoch die ganz auffälligen Aktionen. Mit seiner Schnelligkeit läuft er so manchen Angriff der Dänen ab.

Note: 5.5 Verteidigung Keigo Tsunemoto

Der beste Mann auf dem Feld. Immer unterwegs, viele Balleroberungen und absolut überragend, wie er in der 36. Minute auf der Linie klärt. Auch offensiv hat er immer wieder starke Aktionen und bereitet mehrere Basler Chancen vor. Dass ihm ein Fehleinwurf – ein Fauxpas, der eigentlich nur bei den F-Junioren geschieht – unterläuft, sei ihm verziehen.

Tsunemotos Heldentat kurz vor der Linie 20.08.2025

Note: 4.5 Mittelfeld Metinho

Der 22-Jährige deutet einmal mehr sein immenses Potential an. Überragend, wie er in Halbzeit 1 an der eigenen Eckfahne dem Gegner den Ball abluchst. Zwischen seine vielen Ballgewinne schleichen sich aber auch immer mal wieder Unkonzentriertheiten. Da rutscht ein Ball unter dem Fuss durch, dort gerät ein Rückpass etwas zu kurz. Insgesamt aber dennoch ein solider Auftritt.

Note: 5 Mittelfeld Léo Leroy

Leroy hat das Mittelfeld sowas von im Griff. Er ist passsicher, pressingresistent, dribbelstark und vor allem auch torgefährlich. Immer wieder kommt er zu guten Abschlüssen. Es fehlt etwas das Wettkampfglück, dass auch mal ein Schuss reingeht. Dennoch ein richtig toller Auftritt von Leroy.

Note: 4.5 Mittelfeld Philip Otele

Zu Beginn fällt er nur damit auf, dass er gut zurück arbeitet. Dann wird er aber auch offensiv immer auffälliger. Seine beste Aktion hat er mit einer butterweichen Flanke auf Ajeti, die einen Assist verdient gehabt hätte. Geht auch selbst in die Abschlüsse, aber insgesamt ist das alles etwas zu ungefährlich.

Note: 5.0 Mittelfeld Xherdan Shaqiri

Bereits in der dritten Minute bereitet er mit einem Traumpass auf Ajeti die erste FCB-Chance vor. Er geht voran, grätscht, kommandiert herum. Seine starke Ecke führt zum Foul an Ajeti. Den Penalty verwandelt er selbst eiskalt. Es ist offensichtlich, dass er der Spieler auf dem Platz ist, mit der besten Veranlagung. In der zweiten Halbzeit dann allerdings etwas unauffälliger. Seine beste Chance, einen Schuss in der 65. Minute verzieht er knapp.

Shaqiri trifft vom Punkt zur Führung gegen Kopenhagen 20.08.2025

Note: 3.5 Mittelfeld Marin Soticek

Er ist hinter den verletzten Benié Traoré und Anton Kade nur die dritte Wahl auf dem rechten Flügel. Und so richtig viel kommt nicht vom Kroaten, der zwar kämpft, aber sonst eher unsichtbar bleibt. Eine auffällige Offensiv-Aktion bleibt tatsächlich nicht in Erinnerung. In der 77. Minute ausgewechselt und durch Koindredi ersetzt.

Note: 4.5 Sturm Albian Ajeti

Bereits in den Startminuten hat Ajeti die erste FCB-Chance, der Winkel ist aber zu spitz. Der Stürmer ist es dann, der bei der Ecke gehalten wird und den Penalty für Basel rausholt. Seine grösste Chance auf ein Tor hat Ajeti in der zweiten Halbzeit, als er eine Traumflanke von Otele über das Gehäuse köpft. Wird in der 67. Minute durch Broschinski ersetzt.

Eingewechselte Spieler

Note: 4.0 Sturm Moritz Broschinski

Kommt in der 67. Minute für Albian Ajeti. Er kann sich ein, zwei Mal in Szene setzten, richtig gefährlich ist er aber nicht. Hat allerdings auch einen schweren Stand, weil der FCB am Ende in Unterzahl spielt.

Note: Koba Koindredi

Kommt in der 77. Minute für Soticek. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: Verteidigung Nicolas Vouilloz

Kommt in der 84. Minute für Leroy. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.