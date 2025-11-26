Am Dienstagabend geht in der Champions League ordentlich die Post ab. Hier sind ausgewählte Szenen, die du als Fussball-Fan gesehen haben musst.

Qarabag-Goalie Kochalski brilliert

Was für ein Auftritt von Mateusz Kochalski! Der 25-Jährige ist im Auswärtsspiel bei Napoli der beste Mann seines Teams und bewahrt Qarabag bis zur 65. Minute mit mehreren Glanztaten vor dem Rückstand. In der 35. Minute pariert er einen Seitfallzieher von Neres ganz stark und verhindert so ein echtes Traumtor (Video oben).

Qarabag-Goalie Kochalski verhindert Wunder-Tor 25.11.2025

Nach dem Seitenwechsel beweist Kochalski, dass er auch ein Penaltykiller ist und pariert den Strafstoss von Napoli-Stürmer Rasmus Hojlund glänzend. Bitter für den Goalie: In der 65. Minute wird er von Scott McTominay doch noch bezwungen, kurz darauf lenkt Teamkollege Jankovic den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab und sorgt so für den 0:2-Endstand aus Sicht der Gäste.

Kochalski ist aber auch ein Penaltykiller 25.11.2025

Die schlechteste Schwalbe des Jahres

Der 17-jährige Darryl Bakola legt den Ball an Newcastle-Verteidiger Fabian Schär vorbei und sackt wie vom Blitz getroffen zusammen. Der Schiedsrichter erkennt die Schwalbe sofort und zeigt dem Marseille-Jungspund folgerichtig die Gelbe Karte. In der 2. Halbzeit gleicht Marseille dann nach 20 Sekunden aus, der Assist kommt von Bakola. Kurz darauf darf er dann auch noch den 2:1-Siegtreffer bejubeln.

Marseilles Bakola mit der schlechtesten Schwalbe der Saison? 25.11.2025

Der Stolperer von Di Lorenzo

Napoli tut sich gegen Qarabag wie weiter oben bereits erwähnt lange schwer, vor allem weil der Torwart Kochalski über sich hinauswächst. Aber nicht nur deshalb. Denn die Süditaliener stellen sich auch nicht gerade sonderlich geschickt an, wie man hier am Beispiel von Giovanni Di Lorenzo ganz gut sieht.

Di Lorenzo stolpert im dümmsten Moment 25.11.2025

Ein falscher Goalie bei Villarreal

Villarreal-Captain Juan Foyth versucht gegen Dortmund das 0:2 zu verhindern. Der Argentinier klärt auf der Linie, tut dies allerdings mit dem Oberarm. Zu diesem Schluss kommt der Schiedsrichter nach kurzem Videostudium. Und so fliegt Foyth mit Rot vom Platz und sieht, wie sein Team noch mit 0:4 untergeht.

54. Minute: Villarreals Foyth rettet mit dem Arm auf der Linie und sieht Rot – Guirassy erhöht per Penalty 25.11.2025

