Szenen des Abends Die schlechteste Schwalbe des Jahres, ein peinlicher Stolperer und der falsche Goalie

Luca Betschart

26.11.2025

Am Dienstagabend geht in der Champions League ordentlich die Post ab. Hier sind ausgewählte Szenen, die du als Fussball-Fan gesehen haben musst.

Redaktion blue Sport

26.11.2025, 09:13

Qarabag-Goalie Kochalski brilliert

Was für ein Auftritt von Mateusz Kochalski! Der 25-Jährige ist im Auswärtsspiel bei Napoli der beste Mann seines Teams und bewahrt Qarabag bis zur 65. Minute mit mehreren Glanztaten vor dem Rückstand. In der 35. Minute pariert er einen Seitfallzieher von Neres ganz stark und verhindert so ein echtes Traumtor (Video oben). 

Qarabag-Goalie Kochalski verhindert Wunder-Tor

Qarabag-Goalie Kochalski verhindert Wunder-Tor

25.11.2025

Nach dem Seitenwechsel beweist Kochalski, dass er auch ein Penaltykiller ist und pariert den Strafstoss von Napoli-Stürmer Rasmus Hojlund glänzend. Bitter für den Goalie: In der 65. Minute wird er von Scott McTominay doch noch bezwungen, kurz darauf lenkt Teamkollege Jankovic den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab und sorgt so für den 0:2-Endstand aus Sicht der Gäste.

Kochalski ist aber auch ein Penaltykiller

Kochalski ist aber auch ein Penaltykiller

25.11.2025

Die schlechteste Schwalbe des Jahres

Der 17-jährige Darryl Bakola legt den Ball an Newcastle-Verteidiger Fabian Schär vorbei und sackt wie vom Blitz getroffen zusammen. Der Schiedsrichter erkennt die Schwalbe sofort und zeigt dem Marseille-Jungspund folgerichtig die Gelbe Karte. In der 2. Halbzeit gleicht Marseille dann nach 20 Sekunden aus, der Assist kommt von Bakola. Kurz darauf darf er dann auch noch den 2:1-Siegtreffer bejubeln.

Marseilles Bakola mit der schlechtesten Schwalbe der Saison?

Marseilles Bakola mit der schlechtesten Schwalbe der Saison?

25.11.2025

Der Stolperer von Di Lorenzo

Napoli tut sich gegen Qarabag wie weiter oben bereits erwähnt lange schwer, vor allem weil der Torwart Kochalski über sich hinauswächst. Aber nicht nur deshalb. Denn die Süditaliener stellen sich auch nicht gerade sonderlich geschickt an, wie man hier am Beispiel von Giovanni Di Lorenzo ganz gut sieht.

Di Lorenzo stolpert im dümmsten Moment

Di Lorenzo stolpert im dümmsten Moment

25.11.2025

Ein falscher Goalie bei Villarreal

Villarreal-Captain Juan Foyth versucht gegen Dortmund das 0:2 zu verhindern. Der Argentinier klärt auf der Linie, tut dies allerdings mit dem Oberarm. Zu diesem Schluss kommt der Schiedsrichter nach kurzem Videostudium. Und so fliegt Foyth mit Rot vom Platz und sieht, wie sein Team noch mit 0:4 untergeht.

54. Minute: Villarreals Foyth rettet mit dem Arm auf der Linie und sieht Rot – Guirassy erhöht per Penalty

54. Minute: Villarreals Foyth rettet mit dem Arm auf der Linie und sieht Rot – Guirassy erhöht per Penalty

25.11.2025

Hier siehst du alle Highlights der Spiele vom Dienstag

Alle Spiele, alle Tore. Leverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende

Alle Spiele, alle ToreLeverkusen schockt Man City ++ Barça geht unter ++ Marseille und Juve schaffen Wende

Und jetzt bist du dran

Wenn du selbst mal Champions-League-Luft schnuppern willst, dann kannst du bei unserem Wettbewerb mitmachen. Mit ein bisschen Glück gewinnst du dann zwei Tickets inklusive Reise für das Top-Spiel zwischen Inter Mailand und Liverpool.

Wettbewerb Champions League. Gewinne zwei Tickets inklusive Reise und Hotel für den Kracher Inter gegen Liverpool

Wettbewerb Champions LeagueGewinne zwei Tickets inklusive Reise und Hotel für den Kracher Inter gegen Liverpool

