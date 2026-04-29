PSG – Bayern 5:4 UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26 28.04.2026

Paris St. Germain und der FC Bayern liefern sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein geschichtsträchtiges Duell – und werden dafür von der internationalen Presse gefeiert.

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Frankreich 🇫🇷

«L'Équipe»: «Der Schock kippt ins Irrationale. (...) Nach einer zehnminütigen Abtastphase lieferten sich PSG und Bayern München einen Schlagabtausch, der sich zu einem mitreissenden Kampf von erstaunlicher Intensität und technischer Klasse entwickelte.»

«Le Monde»: «Paris geht als Sieger aus einem epischen Halbfinal-Hinspiel im Prinzenpark hervor. Der erste Akt des Spitzenspiels zwischen Luis Enriques Mannschaft, dem amtierenden Champions-League-Sieger, und den Bayern, einem der besten Teams Europas, erfüllte am Dienstag alle Erwartungen mit neun Toren.»

«Le Parisien»: «Die Pariser gewinnen in einem völlig verrückten Spiel.»

«RMC»: «Neun Tore und einige unvergessliche Momente, doch Paris wird es bereuen. Der Prinzenpark war Schauplatz eines der besten Spiele des Jahres, eines der grossartigsten in der Geschichte der Champions League.»

Spanien 🇪🇸

«AS»: «Eine Ode an den Fussball, die zugunsten von PSG ausging. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein Rückspiel verspricht, das man nicht verpassen darf. Alle Stars glänzten unter dem Pariser Nachthimmel.»

«La Vanguardia»: «Bayern und PSG spielen in einer anderen Liga.»

«Marca»: «Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündigt und hielt, was es versprach. PSG und Bayern boten ein Spiel, wie man es in dieser Saison – oder seit langem – noch nie gesehen hatte.»

«Mundo Deportivo»: «PSG und Bayern schaffen ein Fussballmeisterwerk.»

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

«Daily Mail»: «Wow, einfach wow. Wunderbar. Verrückt. Grossartig. Albern. Besonders. Unerbittlich. (...) PSG gewinnt knapp einen historischen Neun-Tore-Thriller in Paris, aber das erzählt nicht einmal die halbe Geschichte.»

«The Guardian»: Gab es jemals ein Fussballspiel wie dieses? In Paris fielen neun Tore, so viele wie nie zuvor in einem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel, und das Endergebnis war ein weitgehend willkürlicher 5:4-Vorsprung für PSG vor dem Rückspiel nächste Woche. Am bemerkenswertesten war die Art des Spektakels selbst, das sich wie Fussball der Halbgötter anfühlte – eine verblüffende Kombination aus unerbittlicher Feinheit und unersättlichem Offensivdrang.

«Telegraph»: «Ein Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften mit unwiderstehlichen Ansammlungen an Talent. Neun Tore wurden erzielt, und weiteres Gewicht wurde dem Argument verliehen, dass dies ein grossartiges Finale gewesen wäre.»

«Sun»: «Vorteil PSG, aber Bayern ist definitiv noch im Rennen! Es kann wirklich in beide Richtungen gehen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand das Rückspiel abwarten kann!»

Italien 🇮🇹

«Corierre dello Sport»: «Eines der spektakulärsten Champions-League-Spiele der Geschichte.»

«Gazetta dello Sport»: «PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.»

«Tuttosport»: «Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird: ein Halbfinale mit neun Toren und unzähligen weiteren grossartigen Spielzügen. PSG besiegte Bayern München mit 5:4 und sorgte damit für ein völlig offenes Rückspiel.»

USA 🇺🇸

«ESPN»: «Tief durchatmen, den Kopf schütteln, ungläubig lachen und dann schon mal die Tage bis zum Rückspiel des epischen Champions-League-Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am kommenden Mittwoch zählen. Denn die beiden europäischen Giganten haben gerade eines der grossartigsten Fußballspiele aller Zeiten abgeliefert.»

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