«Ein Training wäre fordernder gewesen als der Kick» – Reif und Petric zerlegen ManUtd Die beiden blue Sport Experten Marcel Reif und Mladen Petric hauen Manchester United nach dem desolaten Auftritt gegen Bayern München und dem damit verbundenen Ausscheiden aus den europäischen Wettbewerben so richtig in die Pfanne. 12.12.2023

Die blue Sport Experten Marcel Reif und Mladen Petric hauen Manchester United nach dem desolaten Auftritt gegen Bayern München und dem damit verbundenen Ausscheiden aus den europäischen Wettbewerben so richtig in die Pfanne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München gewinnt das letzte Spiel in der Gruppenphase der Champions League auswärts bei Manchester United 1:0 und kickt die Red Devils damit aus den europäischen Wettbewerben.

Die blue Sport Experten Marcel Reif und Mladen Petric gehen mit dem zahnlosen Heimteam äusserst hart ins Gericht.

Reif hütet sich davor, die Bayern für ihre Reaktion auf die 1:5-Schlappe gegen Frankfurt zu loben. Dieses Spiel sei «kein Prüfstein» gewesen. Mehr anzeigen

Bayern München zeigt nach der 1:5-Klatsche gegen Frankfurt eine Reaktion und gewinnt in der Champions League auswärts gegen Manchester United 1:0. Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist entsprechend gut gelaunt und sagt: «Es hat Spass gemacht. Das war vom Team-Level auf dem höchsten Niveau. Es war unser bestes Spiel in der Gruppenphase.»

Alles andere als Spass an der Partie hatten die beiden blue Sport Experten. «Es war wirklich von beiden ein müder Kick», sagt Mladen Petric, der vom Auftritt der Red Devils masslos enttäuscht ist. «Du bekommst ja auch als Spieler auf dem Platz mit, wie das Resultat im anderen Spiel ist. Du weisst, du musst eigentlich jetzt noch gewinnen, du musst irgendetwas machen. Es war einfach nichts da, es war kein Aufbäumen da, nicht einmal ein Versuch, keine Aggressivität, sie haben sich auch weiterhin in der Defensive ausspielen lassen.»

Marcel Reif redet sich in Rage

Der Einschub von Moderator Roman Kilchsperger, dass die Bayern vielleicht auch einfach super stark gewesen seien, triggert Marcel Reif. «Nein, nein, nein, das habe ich befürchtet.» Da seien sie in München hoffentlich schlau genug, um zu wissen, dass sie am Wochenende gegen Stuttgart ganz anders gefordert würden.

«Die konnten hier ja gar nicht anders als das Spiel zu gewinnen. Die sind ja getragen worden von United. […] Also komme mir keiner und bewerte mir die Bayern nach dem Spiel, weil da wäre eine Trainingseinheit an der Säbener Strasse entschieden anstrengender und fordernder gewesen als der Kick», so Reif.

Manchester United – Bayern 0:1 Gruppenphase Champions League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 12.12.2023

Der 74-Jährige wettert weiter: «Manchester United hat mit Spitzenfussball nichts zu tun. Deswegen, ab nach Hause, macht Weihnachten, geht unters Bäumchen und lasst uns in Ruhe.» Und mit Blick auf das kommende Spiel am Sonntag auswärts bei Liverpool, meint Reif trocken: «Wenn die so auftreten, wisst ihr, was die aus denen machen? Hackfleisch!» Auch Trainer Erik ten Hag bekommt sein Fett ab. Es gebe nicht einen Spieler, den der Niederländer besser gemacht habe, «im Gegenteil».

Auch Petric lässt kein gutes Haar an ManUtd

«Es ist auch dumm gelaufen», findet Kilchsperger, der daran erinnert, dass Manchester United in den vorangehenden Spielen mehrmals in Führung lag und dann jeweils doch noch den Sieg aus den Händen gab, so etwa beim 3:3 gegen Galatasaray am Spieltag zuvor.

«Aber nein, du bist auch selber verantwortlich dafür, dass es dumm läuft», entgegnet Petric. «Sie sind letzter in einer Gruppe mit Kopenhagen und Galatasaray. Also nichts gegen die zwei Mannschaften, aber es ist nicht irgendwie ein grosser Name dabei, wo du sagst, mmmh, es war schwierig. In so einer Gruppe, mit den Ansprüchen, die Manchester United hat, darf es gar keine Diskussion geben. Da musst du dich einfach qualifizieren.»

Weitere Ausschnitte der erbarmungslosen Analyse

Reif warnt die Bayern: «Aus einem Nicht-Gegner kann ich nichts lernen» Nach der 1:5-Schlappe gegen Frankfurt findet Bayern München im Old Trafford zum Siegen zurück. Marcel Reif rät den Bayern, diesen Erfolg nicht überzubewerten, denn Manchester United sei kein Gegner gewesen. 12.12.2023