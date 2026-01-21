Qarabağ – Frankfurt 3:2 UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 21.01.2026

Eintracht Frankfurt ist schon nach dem vorletzten Spieltag der Champions League ohne Chance auf die K.o.-Runde. Der Bundesligist verliert bei Karabach Agdam in der siebten Runde zum fünften Mal.

Keystone-SDA SDA

Das erste Spiel nach der Entlassung von Dino Toppmöller endete mit einer weiteren Enttäuschung. Ohne den Schweizer Aurèle Amenda machten die in diesem Jahr noch sieglosen Frankfurter zunächst aus einem 0:1 ein 2:1, bevor Aserbaidschans Meister durch Tore von Camilo Duran (80.) und Bahlul Mustafazada (94.) seinerseits die Wende schaffte.

Geleitet wurde das Spiel in Baku vom Schweizer Referee Sandro Schärer, der den Deutschen in der 76. Minute nach einem Foul des späteren Matchwinners Mustafazada einen Penalty zusprach, den Fares Chaibis zum 2:1 verwertete.