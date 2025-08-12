Für den FC Basel kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Mohamed Elyounoussi (links) vom FC Kopenhagen Keystone

Der FC Basel trifft im Playoff der Champions League auf den FC Kopenhagen. Der dänische Meister gewinnt das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zuhause gegen Malmö mit einer 5:0-Gala.

Keystone-SDA SDA

Eine Woche nach dem torlosen Remis im Hinspiel in Schweden hatte ausgerechnet Mohamed Elyounoussi entscheidenden Anteil an Kopenhagens souveränem Sieg. Der frühere Spieler des FC Basel erzielte kurz nach der Pause das 3:0 und leistete bei den Toren zum 2:0 und 4:0 die Vorarbeit,

Nun kommt es für den Norweger im Playoff zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Der FC Basel wird am 20. August zuerst im heimischen St. Jakob-Park antreten, ehe eine Woche später das Rückspiel in der dänischen Hauptstadt ansteht.

Der FCB hat in seiner Historie noch nie gegen den FC Kopenhagen gespielt. Wie die Basler haben auch die Dänen in der letzten Saison das Double geholt. In der laufenden Qualifikationsphase der Champions League sind sie nach vier Spielen noch ohne Gegentor.

