Embolos Befreiungsschlag: «Ich freue mich für alle Offensivspieler» 23.10.2024

Breel Embolo markiert in der Königsklasse gegen Roter Stern Belgrad endlich sein erstes Tor in der laufenden Saison und hat so seinen Anteil an Monacos 5:1-Heimsieg. Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff ist gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im 9. Einsatz mit Monaco glückt Breel Embolo endlich sein erstes Saisontor. Gegen Roter Stern Belgrad markiert er das Tor zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung.

Zwar wird dem 27-Jährigen ein zweiter Treffer aberkannt, dennoch ist ihm die Erleichterung nach dem Schlusspfiff anzumerken.

Embolo freut sich aber für die gesamte Offensiv-Abteilung der Monegassen und verrät: «Wir hatten vor einigen Tagen ein sehr schönes Gespräch mit dem Trainer.» Mehr anzeigen

Endlich ist der Knoten geplatzt. Breel Embolo schiesst in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad im neunten Einsatz sein erstes Saisontor und hat so massgeblichen Anteil am klaren 5:1-Heimsieg der Monegassen. Embolo, der zuletzt in der Nati unten durch muss, markiert kurz vor der Pause die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

In der 58. Minute bejubelt Embolo gar seinen Doppelpack. Allerdings nur kurz, denn der zweite Treffer des Nati-Stürmers wird wegen eines Handspiels aberkannt. Stattdessen liefert Embolo eine Viertelstunde später die Vorlage zum 4:1 von Takumi Minamino, bevor er in der 77. Minute verdienten Feierabend hat.

«Heute war die ganze Mannschaft stark. Wir haben heute fünf Tore geschossen, das gibt uns viel Selbstvertrauen und wir versuchen, so weiterzumachen», freut sich der Torschütze nach dem Schlusspfiff. «Als Stürmer willst du immer treffen. Das Wichtigste ist, dass man sich Chancen erarbeitet. Zuerst hatte ich etwas Mühe, den Weg nach vorne zu finden. Aber ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte.»

Embolo freut sich aber für die gesamte Offensivabteilung der AS Monaco, von der offenbar auch Coach Adi Hütter mehr forderte. «Wir hatten vor einigen Tagen ein sehr schönes Gespräch mit dem Trainer und ich freue mich für alle Offensivspieler», verrät Embolo. «Wir wussten, dass wir offensive viel draufhaben. Das haben wir heute gezeigt.»

