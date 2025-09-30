  1. Privatkunden
150 Mio. Euro für null Skorerpunkte Engländer verspotten Florian Wirtz als 007 von Liverpool 

Michael Wegmann

30.9.2025

Engländer sind gnadenlos, aber auch humorvoll. Nach 7 Partien kriegt der neue Liverpool-Spieler Florian Wirtz schon sein Fett ab. 
Engländer sind gnadenlos, aber auch humorvoll. Nach 7 Partien kriegt der neue Liverpool-Spieler Florian Wirtz schon sein Fett ab. 
KEYSTONE

Liverpool blätterte für Florian Wirtz rund 150 Mio. Euro hin. Die Hoffnungen in den Deutschen waren riesig, die Geduld minim. Nach sieben Spielen mit null Toren und null Assists wird er schon als «007» verspottet.

Manuel Rothmund

30.09.2025, 12:00

30.09.2025, 12:05

In Leverkusen war Florian Wirtz der kreative Motor. 57 Tore und 65 Assists in 197 Spielen machten ihn zum Schlüsselspieler und Titelhelden. Rund 140 Mio. Euro blätterte Liverpool für den Deutschen hin, die Erwartungen noch grösser als die Ablösesumme. 

Doch Wirtz scheint noch nicht angekommen. Nach sieben Partien steht er bei null Toren und null Vorlagen. Die englische Presse betitelt ihn deshalb bereits spöttisch als «007» – sieben Spiele, null Wirkung.

Auch England-Legende Rooney kritisiert Wirtz

Auch England-Legende Wayne Rooney meldete sich bei der BBC zu Wort und kritisiert. Er zweifle daran, dass Wirtz die Härte und das Tempo der Premier League verkraften könne. Experten sehen zudem ein Problem in seiner Position auf dem Platz. Statt im Zentrum wird er oft auf dem Flügel eingesetzt. Dort wirke er gehemmt und komme nicht wie gewünscht zur Entfaltung.

Trainer Arne Slot verteidigt seinen Schützling. Er lobt die mentale Stärke von Wirtz und fordert Geduld. Die Premier League brauche Eingewöhnung, so Slot. Doch die Geduld der Fans und speziell der Medien ist begrenzt. Für einen Rekordtransfer erwarten sie Tore, Assists und spielentscheidende Momente. Wirtz muss bald liefern – sonst droht aus dem Traumstart ein Albtraum zu werden.

Dabei läuft es den Reds aktuell blendend. Unter Arne Slot ist die Mannschaft Tabellenführer in der Premier League und ist mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Gerade weil Liverpool so stark auftritt, fällt die Leistung von Wirtz umso mehr ins Gewicht – er ist der einzige große Neuzugang, der bislang noch nicht glänzen konnte.

Heute bei Galatasaray Istanbul wird Wirtz versuchen, Rooney und all den Kritikern die Mäuler zu stopfen. Mit Toren und Assists. Sollte es ihm nicht gelingen, den spöttischen Spitznamen «007» wird der Deutsche los sein, die Häme nicht. 

