Alles Strecken und Winken half nichts: Eddie Howe ging mit Newcastle in Barcelona mit 2:7 unter Keystone

Die Premier League verliert im Achtelfinal der Champions League vier ihrer sechs Vertreter. Die hoch gehandelten englischen Klubs zeigen sich erstaunlich fragil.

Keystone-SDA SDA

Newcastle United reihte sich am Mittwoch in die Reihe der schwer geschlagenen englischen Klubs ein. Eine Erklärung für das 2:7 in Barcelona hatte Trainer Eddie Howe genauso wenig wie seine Amtskollegen Pep Guardiola und Liam Rosenior nach deren schweren Pleiten mit Manchester City respektive Chelsea. «Es ist hart, so auszuscheiden», meinte Howe nach der höchsten Europacup-Niederlage in der Vereinsgeschichte von Newcastle. «Es ist seltsam, weil wir in der ersten Halbzeit exzellent waren.»

Als Bruch im Spiel seiner Mannschaft erkannte Howe das 3:2 von Barcelona kurz vor der Pause durch einen Penalty von Lamine Yamal. «Davon haben wir uns mental nicht erholt», analysierte der 48-jährige Engländer. «Anstatt mit voller Energie und grossem Enthusiasmus in die zweite Hälfte zu gehen, gab es diesen Rückschlag, weil wir in dieser Aktion nicht gut genug verteidigt haben.»

Barcelona – Newcastle 7:2 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 18.03.2026

Eine Flut an Gegentoren

Verteidigen und Rückschläge überwinden wird nach den Achtelfinals das grosse Thema in England sein. Tottenham vergeigte seine mögliche Viertelfinal-Qualifikation gegen Atlético Madrid mit drei fatalen Defensivfehlern innerhalb der ersten Viertelstunde des Hinspiels. Chelsea widerfuhr in Paris Ähnliches in der Schlussviertelstunde, in der aus dem 2:2 ein vorentscheidendes 2:5 wurde. Manchester City lag nach 45 Minuten des Duells gegen Real Madrid mit 0:3 zurück.

Am Ende verloren Newcastle, Tottenham, Chelsea und Manchester City ihre Achtelfinals ohne Wenn und Aber: 3:8, 5:7, 2:8 und 1:5. 28 Gegentore in acht Partien sind nicht weniger als eine Blamage für die Klubs aus der mit Abstand reichsten Liga Europas. Vorauszusehen war ein solcher Absturz nicht. Erklären lässt er sich womöglich am ehesten damit, dass er eben so überraschend kam.

Rasch aus dem Konzept

Auf der Insel wurde nach der Ligaphase der Champions League diskutiert, wie gross und nachhaltig die Dominanz der Premier League in Europa ist. Unter dem Eindruck der letzten Monate mit fünf englischen Klubs unter den besten acht der Vorrunde und einem Europa-League-Sieger (Tottenham), der in England wie schon im letzten Jahr gegen den Abstieg kämpft, drängte sich diese Debatte auf.

Nach den Achtelfinals ist dieses Thema vorerst abgeschlossen. Jeder der englischen Verlierer wird für sich Ursachenforschung betreiben müssen. Chelsea hat ein Problem auf der Goalieposition und eine junge Mannschaft, die etwas naiv auftritt, Newcastle fehlt mit Fabian Schär seit Wochen eine wichtige Abwehrstütze verletzungsbedingt, Manchester City mangelt es zuweilen an Effizienz, und Tottenham hat andere (Abstiegs-)Sorgen.

Was das Quartett auf dem Weg zum deutlichen Achtelfinal-Out gemeinsam hatte, waren neben den vielen Gegentoren die mangelhafte mentale Stärke. Gegenwind brachte sie gar rasch aus dem Konzept, was angesichts der Klasse der einzelnen Spieler überrascht. BBC spekulierte, dass womöglich die grosse Intensität und die hohe Belastung in der Premier League die Leistungen in der Champions League negativ beeinflussen.

Arsenal und Liverpool retten die Ehre

Zwei englische Teams bleiben immerhin übrig. Arsenal gab sich gegen Leverkusen keine Blösse und ist für die Buchmacher weiterhin der Titelkandidat Nummer 1, auch wenn auf die noch in vier Wettbewerben vertretenen Londoner in den kommenden Wochen ein immenses Programm wartet. Liverpool zeigte gegen Galatasaray Istanbul wie man Rückschläge verarbeitet: Auf das 0:1 in der Türkei reagierte der englische Meister mit einem beeindruckend herausgespielten 4:0-Heimsieg.

Liverpool – Galatasaray 4:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 18.03.2026

Arsenal – Leverkusen 2:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 17.03.2026