Die Gäste erhielten exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer TV-Produktion von blue Sport. blue Sport

Ein exklusives Erlebnis für wahre Fussballfans: Die erste VIP Champions Night von blue Sport war ein voller Erfolg und sorgte für bleibende Eindrücke bei allen Beteiligten.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Im Rahmen eines Wettbewerbs konnten Fussballbegeisterte ein Foto von sich als Fan einreichen – aus den zahlreichen Einsendungen wurden drei Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt, die gemeinsam mit ihrer Begleitung zu einem ganz besonderen Abend eingeladen wurden.

Die Gäste erhielten exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer TV-Produktion von blue Sport. Sie konnten live miterleben, wie viel Leidenschaft, Präzision und Teamarbeit erforderlich ist, um eine Sportsendung auf höchstem Niveau zu realisieren.

«Die sehr positive Stimmung, die ausserordentlich sympathischen Mitarbeitenden und das tolle Rahmenprogramm haben den Abend sehr speziell für uns gemacht. Ab sofort schauen wir die Champions League mit anderen Augen», freut sich Silvan, einer der Gäste.

Begeisterung, Präzision und Leidenschaft

Ein besonderes Highlight war das persönliche Treffen mit dem Moderationsduo Roman Kilchsperger und Valentina Maceri sowie dem blue Sport Experten Mladen Petric und Gast Bernhard Heusler, die spannende Geschichten und Erfahrungen teilten. Tea, eine Gewinnerin, durfte gar spontan Teile der Live-Moderation übernehmen. Auch Selfies fehlten selbstverständlich ebenfalls nicht.

Bernhard Heusler gibt interessante Einblicke. blue Sport

Auch kulinarisch kam der Abend nicht zu kurz: Just Eat sorgte für Genussmomente mit Burger und Pommes, begleitet von erfrischendem Bier aus dem Hause Heineken.

«Mit der VIP Champions Night möchten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, was Fussballfans normalerweise verborgen bleibt – den Blick hinter die Kulissen unserer Produktionen. Dort, wo mit Begeisterung, Präzision und Leidenschaft gearbeitet wird, um die Faszination des Sports erlebbar zu machen», sagt Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG. «Es war ein Abend voller Emotionen, Begeisterung und echter Fanleidenschaft – genau das, was blue Sport verkörpert.»