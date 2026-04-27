Harry Kane will mit den Bayern die Champions League gewinnen. Keystone

Die Spannung und Begeisterung des europäischen Spitzenfussballs live auf der grossen Leinwand. blue Cinema überträgt die Halbfinals und den Final der Champions League live im Kino. Hier kannst du dir Tickets sichern.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Erlebe die Spannung und Aufregung des besten europäischen Fussballs live, auf der grossen Leinwand. Verpasse kein Tor, keine Szene und keine Emotionen, wenn die besten Fussballteams der UEFA Champions League gegeneinander antreten. Geniesse das Spiel mit Freunden und Familie in einem einmaligen Kinoerlebnis, das du so schnell nicht vergessen wirst.

blue Cinema zeigt die Halbfinal-Knüller Paris St. Germain gegen Bayern München und Atlético Madrid gegen Arsenal London sowie das Endspiel am 31. Mai live in den Kinos in Bern, Biel, Chur, Genf, Luzern, St.Gallen, Winterthur und Zürich.

Erstmals wird nebst den normalen Kinosälen auch in den First Sälen an auserwählten Standorten (Chur, St.Gallen & Abaton Zürich) und auch im Open Air Kino in Chur Fussball übertragen.

Alle Infos dazu findest du hier.