  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball auf Grossleinwand mit Popcorn Erlebe einen unvergesslichen Champions-League-Abend im Kino

Jan Arnet

27.4.2026

Harry Kane will mit den Bayern die Champions League gewinnen.
Harry Kane will mit den Bayern die Champions League gewinnen.
Keystone

Die Spannung und Begeisterung des europäischen Spitzenfussballs live auf der grossen Leinwand. blue Cinema überträgt die Halbfinals und den Final der Champions League live im Kino. Hier kannst du dir Tickets sichern.

Redaktion blue Sport

27.04.2026, 15:51

Erlebe die Spannung und Aufregung des besten europäischen Fussballs live, auf der grossen Leinwand. Verpasse kein Tor, keine Szene und keine Emotionen, wenn die besten Fussballteams der UEFA Champions League gegeneinander antreten. Geniesse das Spiel mit Freunden und Familie in einem einmaligen Kinoerlebnis, das du so schnell nicht vergessen wirst.

blue Cinema zeigt die Halbfinal-Knüller Paris St. Germain gegen Bayern München und Atlético Madrid gegen Arsenal London sowie das Endspiel am 31. Mai live in den Kinos in Bern, Biel, Chur, Genf, Luzern, St.Gallen, Winterthur und Zürich.

Erstmals wird nebst den normalen Kinosälen auch in den First Sälen an auserwählten Standorten (Chur, St.Gallen & Abaton Zürich) und auch im Open Air Kino in Chur Fussball übertragen.

Alle Infos dazu findest du hier.

Meistgelesen

Gondel stürzt nach Kabelriss ab – Video zeigt Chilbi-Unfall
Teure Weltreise endet abrupt – auch Schweizer betroffen
Plötzlich wollen alle Schweizer ein Elektro-Auto
Monica Kissling: «Es erwarten dich unerwartet neue Möglichkeiten»
Wann Thun jetzt Meister werden kann – und wie sie es noch verspielen könnten

Champions League

Schweizer Schiedsrichter bei Top-Spiel. Sandro Schärer leitet Champions-League-Halbfinal zwischen PSG und Bayern

Schweizer Schiedsrichter bei Top-SpielSandro Schärer leitet Champions-League-Halbfinal zwischen PSG und Bayern

Fotografen durch Fans verletzt. Saftige Busse gegen FC Bayern – aber kein Fan-Ausschluss

Fotografen durch Fans verletztSaftige Busse gegen FC Bayern – aber kein Fan-Ausschluss

Pressestimmen zu Bayern-Real. «Mehr Spektakel geht nicht» –  «Welch eine Ungerechtigkeit!»

Pressestimmen zu Bayern-Real«Mehr Spektakel geht nicht» –  «Welch eine Ungerechtigkeit!»