Sommer: «Wir mussten hart arbeiten, uns wurde nichts geschenkt» 16.04.2025

Yann Sommer bodigt mit Inter Mailand seinen Ex-Klub Bayern München und erreicht den Champions-League-Halbfinal. «Das bedeutet mir viel», sagt der Schweizer nach dem 2:2 im Viertelfinal-Rückspiel.

Auch dank einigen starken Paraden von Yann Sommer darf Inter Mailand weiter vom Triumph in der Königsklasse träumen. Das 2:2 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Bayern München reicht den Nerazzurri zum Einzug in die Runde der letzten vier. Das Hinspiel in München hatten die Mailänder mit 2:1 gewonnen.

«Wir waren schon vor dem Spiel sehr zuversichtlich. Wir wussten, dass es harte Momente geben wird. Wir mussten viel Druck aushalten. Jetzt sind wir sehr glücklich», sagt Yann Sommer nach dem Spiel.

Nun kommt es zum Duell gegen den FC Barcelona. Für Sommer ist es der allererste Champions-League-Halbfinal seiner Karriere. «Das bedeutet mir viel. Wir mussten hart dafür arbeiten heute. Es wurde uns nichts geschenkt», so der 36-Jährige. «Es freut mich einfach, dass wir defensiv viel ausgehalten und in den richtigen Momenten zugeschlagen haben. Wir haben gute Moral gezeigt.»

Letztlich hätten auch die Inter-Fans einen Teil zum Erfolg beigetragen. Sommer: «San Siro ist halt San Siro. Die Energie, die in unserem Stadion herrscht, ist einfach schön. Sie treibt uns nach vorne und gibt uns Kraft. Das ist unfassbar wichtig für uns.»

Inter – Bayern 2:2 UEFA Champions League // Viertelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 16.04.2025

