Manuel Akanji ist in diesen Tagen treffsicher. Bild: KEYSTONE/AP/Anthony Anex

Vor dem Champions-League-Spiel gegen die Berner Young Boys gibt ManCity-Verteidiger Manuel Akanji ein Interview bei CH Media. Darin spricht er über die Spielvorbereitung, Trainer Pep Guardiola und die Schweizer Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Akanji trifft am Dienstagabend mit Manchester City auf die Berner Young Boys. Gnädig werde der englische Meister mit dem Schweizer Vertreter nicht umgehen, erklärt der Nati-Star in einem Interview.

In Bezug auf die Schweizer Nationalmannschaft schaut Akanji trotz «schlechter Phase» positiv in die Zukunft.

In die Diskussionen rund um Nati-Trainer Murat Yakin will sich der 28-Jährige nicht einmischen. Er konzentriert sich auf seine Leistung auf dem Platz. Mehr anzeigen

blue Sport Experte Marcel Reif hat vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City nicht viel Hoffnung für die Young Boys. Einzig, wenn City den Schweizer Gegner unterschätzt, könnte etwas drin liegen. «ManCity kann sich nur selber schlagen. Ausmalen könnte man sich, dass sie die Nase so weit oben haben, dass sie den Platz gar nicht mehr sehen», so Reif gegenüber blue News.

Gemäss City-Verteidiger Manuel Akanji ist diese Chance aber sehr gering. «Ein Spiel gegen YB wird nicht anders vorbereitet als gegen beispielsweise Brighton», erklärt der Nati-Star in einem Interview mit CH Media. Vor allem Coach Pep Guardiola nehme jeden Gegner für voll. «Er ist sehr fordernd mit uns. Er weiss, was wir können. Und darum erwartet er diese Dinge auch von uns. Sobald etwas nicht passt, spricht er das direkt mit uns an. Dazu analysiert er unsere Gegner sehr gut und bereitet uns bestmöglich auf die Herausforderungen vor. Er geht nie in ein Spiel und unterschätzt den Gegner oder denkt schon nur: ‹Wir gewinnen locker.› Er nimmt jedes Spiel ernst.»

«Es geht nur ums Gewinnen»

Auch die Mannschaft habe ihren Siegeswillen nach dem Triple-Gewinn keinesfalls verloren. «Wir wissen, dass wir in jedem Spiel unsere Leistung bringen müssen und dass es nur ums Gewinnen geht. Und ich denke auch nicht, dass wir Spieler im Kopf haben ‹Achtung, wir haben das Triple gewonnen, wir müssen jetzt aufpassen wegen dem oder diesem.›»

Nach seinem Tor im Hinspiel in Bern hofft Akanji auf ein weiteres persönliches Highlight gegen YB. «Ich bin ja nicht der typische Torjäger und nicht dafür bekannt, allzu viele Tore zu schiessen. Aber ich hoffe, ich schiesse wieder eins.»

Allerdings weiss der 28-Jährige vor den Spielen meist gar nicht, wie sehr er sich offensiv einbringen kann. Das liegt an Guardiolas taktischen Feinheiten. «Ich kann nicht sagen, wo ich spiele, auch wenn ich es wollte. Das sind taktische Dinge, die wir von Spiel zu Spiel anschauen. Ich weiss es selber nicht immer, was er mit mir plant.»

Schweizer Nati in einer «schlechten Phase»

Auch in der Nati war Akanji zuletzt vor dem Tor erfolgreich. Dafür lief es in der Abwehr nicht so gut. Zwei Gegentore gegen Rumänien, zwei gegen den Kosovo und drei gegen Weissrussland. Das sind auch für Akanji zu viele, trotzdem schaut er positiv nach vorne. «Das gibt es manchmal. Manchmal hat man eine schlechtere Phase. Aber wir hatten zuvor ja auch einige gute Spiele. Das Wichtigste ist, dass wir uns nun auf die drei Spiele konzentrieren, die wir noch haben im November. Das, was in der Vergangenheit passierte, können wir nicht mehr ändern», so der Schweizer Abwehrchef.

«Wir können nur aus unseren Fehlern lernen. Wir haben definitiv zu viele Tore bekommen, etwas, das wir uns nicht gewohnt sind. Wir müssen als Mannschaft wieder besser verteidigen. Wir hinten sind dafür da, das auszubügeln, wenn vorne mal ein Fehler passiert. Das war sicher nicht gut genug in den letzten Spielen. Das werden wir brauchen, wenn wir gegen Israel, den Kosovo und Rumänien spielen, weil das die drei stärksten Gegner in unserer Gruppe sind.»

In Bezug auf die Trainerdiskussion rund um Murat Yakin will Akanji keine Stellung nehmen. «Es ist nicht mein Job, mich um Diskussionen in den Medien zu kümmern. Mein Job ist es, dass ich das nächste Mal auf dem Platz meine bestmögliche Leistung zeige. Was in der Trainerdiskussion passiert, kann ich nur mit meiner Leistung beeinflussen. Ich versuche, auf dem Spielfeld immer mein Bestes zu geben», hält sich der 28-Jährige neutral.

Die Partie zwischen YB und Manchester City kannst du ab 21.00 Uhr (Studio-Start um 20.00 Uhr) live auf blue Sport verfolgen.

Live Fussball: Manchester City FC - BSC Young Boys Di 07.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: Manchester City FC - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1h 5min 1sek

Mehr zum YB-Spiel

YB-Coach Wicky: «Es geht darum, an sich selbst zu glauben» «Wir wissen, dass das die beste Mannschaft der Welt ist», sagt YB-Coach Raphael Wicky vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City. Aber er glaube auch an die Stärken seiner Mannnschaft und fordert einen mutigen Auftritt seiner Spieler. 06.11.2023