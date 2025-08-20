  1. Privatkunden
Magnin will in die Champions League «Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Andreas Lunghi

20.8.2025

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

19.08.2025

Ludovic Magnin könnte mit dem FC Basel zum ersten Mal in seiner Trainer-Karriere in der Champions League spielen. Er spricht vor den Playoffs-Duellen mit dem FC Kopenhagen bei blue Sport.

Andreas Lunghi

20.08.2025, 08:30

20.08.2025, 08:45

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel träumt von der Champions League. Trainer Ludovic Magnin erklärt bei blue Sport, alles dafür zu machen, dass dieser Traum in Erfüllung geht.
  • Eine Runde trennt den FCB von den ersten königlichen Nächten seit der Saison 2017/2018. 
  • Am Mittwochabend trifft Basel auf den dänischen Double-Sieger Kopenhagen. blue Sport überträgt den Hinspiel-Knüller live. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.
Mehr anzeigen
FC Basel 1893 - FC København
FC Basel 1893 - FC København

Mi 20.08. 20:25 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC København

Mit tv.blue.ch mieten

Als Spieler kam er für Werder Bremen und Stuttgart auf elf Champions-League-Einsätze. Als Trainer möchte Ludovic Magnin mit dem FC Basel zum ersten Mal in die Königsklasse. Diesem Ziel steht ihm in den Playoffs nur noch der FC Kopenhagen im Weg.

Der Waadtländer freut sich auf die Duelle mit dem dänischen Meister und träumt vom Einzug in die Ligaphase: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen. Sehr oft sind gewisse Träume weit weg. Und gewisse Träume kommen im Leben plötzlich ganz nah. Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen», sagt Ludovic Magnin im Interview bei blue Sport.

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller. «Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller«Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Gewisse Experten sehen Kopenhagen als leichten Favoriten. Stimmt dem der 46-Jährige zu? «Wir haben uns diese Frage nicht gestellt. Wenn so viele Leute über die Rollenverteilung sprechen, zeigt das schon, dass es nicht so klar ist.»

Er wisse, dass egal in welcher Rolle der FCB ist, das Weiterkommen über zwei Spiele entschieden wird. Der Trainerstab habe sich auf das Taktische konzentriert, anstatt Energie für solche Fragen zu vergeuden.

Mit den Leistungen seiner Mannschaft sei Magnin bislang zufrieden – insbesondere in den Partien vor eigenem Publikum. Diese seien vor dem Heimspiel gegen Kopenhagen allerdings nicht von grosser Bedeutung: «Es ist ein aussergewöhnliches Spiel, in dem jeder Spieler sein Bestes geben wird und an die Leistungsgrenze gehen möchte. Von dem her ist es nicht so wichtig, wie der Anfang der Saison gelaufen ist.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen.

19.08.2025

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

19.08.2025

Mehr Videos