Atalanta verzichtet beim Uefa Super Cup gegen Real Madrid auf die Dienste von Teun Koopmeiners. Der Mittelfeld-Allrounder will sich zu Juventus Turin streiken, der Klub lässt ihn sogleich zu Hause.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Teun Koopmeiners ist mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro der teuerste Spieler von Atalanta Bergamo.

Für den Super Cup am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Real Madrid, lässt der Europa-League-Sieger den Mittelfeldspieler zu Hause. Der Grund: Koopmeiners will sich zu Juventus Turin streiken.

Koopmeiners hat bei Atalanta einen Vertrag bis 2027, will den Klub aber verlassen. Mehr anzeigen

Europa-League-Sieger Atalanta geht ohne seinen teuersten Spieler gegen Real Madrid ans Werk. Den Uefa Super Cup am kommenden Mittwoch schaut sich Teun Koopmeiners höchstens von zu Hause an.

Der 50-Millionen-Mann spielt seit drei Jahren für die Bergamasken und zog dort unter anderem mit Nati-Spieler Remo Freuler die Fäden im Mittelfeld.

Nun herrscht zwischen dem Mittelfeld-Star und Atalanta dicke Luft. Koopmeiners will trotz seines Vertrags bis 2027 zu Juventus Turin wechseln. Atalanta will den Niederländer aber nicht einfach so ziehen lassen. Das gefällt Koopmeiners offenbar nicht. Um einen Wechsel zu erzwingen, ist er in den Trainingsstreik getreten. Beim Super Cup steht Koopmeiners schon gar nicht erst im Aufgebot.

Rekord-Transfer mit fahlem Beigeschmack?

Die Verhandlungen zwischen Juve und Atalanta laufen. Nachdem der italienische Rekordmeister sein Angebot auf 55 Millionen Euro erhöht hat, scheint der Koopmeiners-Deal auf der Zielgeraden.

Ein 55-Millionen-Euro-Deal wäre gleichbedeutend mit dem teuersten Transfer der Ligageschichte innerhalb der Serie A. So fest sich Atalanta über die stolze Summe freuen wird, so wird der Wechsel womöglich einen fahlen Beigeschmack haben. «Der Klub fühlt sich angesichts dieser Situation erpresst», so Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini zuletzt über den Trainingsstreik seines Spielers.

Super Cup live auf blue Zoom

Im Super Cup gegen Real Madrid setzt Gasperini auf jene Mannen, die auch für seine Mannschaft spielen wollen. Das Spiel zwischen dem Sieger der Europa League und dem der Champions League startet am kommenden Mittwoch um 21 Uhr. Das erste Fussball-Spektakel der Saison ist live auf blue Zoom zu sehen.

