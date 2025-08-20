  1. Privatkunden
«Es ist toll, zurück zu sein» Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

Linus Hämmerli

20.8.2025

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

19.08.2025

Mohamed Elyounoussi war Teil des FC Basel, als im St. Jakob-Park 2018 letztmals die Champions-League-Hymne ertönte. Sieben Jahre später kehrt der Norweger für die Playoffs nach Basel zurück – mit dem FC Kopenhagen.

Linus Hämmerli

20.08.2025, 13:30

20.08.2025, 14:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Es ist toll, zurück zu sein», sagt Mohamed Elyounoussi über seine Rückkehr ins Joggeli zu blue Sport.
  • Der Offensivspieler ist aber nicht nach Basel gereist, um sich Freunde zu machen. Er will mit dem FC Kopenhagen in die Champions League. blue Sport überträgt das Playoff-Hinspiel am Mittwochabend (Anpfiff um 21:00 Uhr) live.
  • Um die letzte Hürde in die Königsklasse zu nehmen, ist sich Elyounoussi sicher: «Wir müssen Shaqiri neutralisieren.»
Mehr anzeigen
FC Basel 1893 - FC København
FC Basel 1893 - FC København

Mi 20.08. 20:25 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC København

Mit tv.blue.ch mieten

Mohamed Elyounoussi hat die letzten Champions-League-Nächte des FC Basel hautnah miterlebt. Der norwegische Offensivspieler stiess 2017/2018 mit dem FCB bis in den Achtelfinal vor. Beim Rückspiel gegen Manchester City schoss er ein Tor und bereitete eines vor. Trotz des 2:1-Sieges im Etihad Stadium schied Rotblau mit dem Gesamtskore von 2:5 aus. 

Nach sieben Jahren soll der FCB wieder Teil der königlichen Nächte werden – und ausgerechnet Elyounoussi will diese verhindern. Mit dem FC Kopenhagen trifft er in der letzten Quali-Runde für die Champions League auf den FC Basel. Der 31-Jährige spielt nach Stationen bei Celtic Glasgow und Southampton seit mittlerweile zwei Jahren in Dänemark.

Elyounoussi hat sein Team vorgewarnt

2018 zog es Elyounoussi vom FCB ins Ausland, nun kehrt er ins Joggeli zurück. «Es ist toll, zurück zu sein», sagt er bei blue Sport. Anders als noch vor sieben Jahren will er nun die Tore nicht für, sondern gegen Basel schiessen. 

Magnin will in die Champions League. «Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Magnin will in die Champions League«Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Selbstredend will sich Kopenhagen im Hinspiel vom Mittwochabend eine gute Ausgangslage für die zweite Partie vor heimischer Kulisse machen. Für Elyounoussi ist jedoch klar, dass dieses Unterfangen kein einfaches werden wird. «Der FC Basel kann jedem Team wehtun. Wir müssen für morgen gewappnet sein.» Er hat seine Mannschaftskameraden bereits vorgewarnt. «Basel ist sehr heimstark – mit den Fans, dem Stadion und der Atmosphäre. Ich habe dem Team davon erzählt.»

Neben dem zwölften Mann im Rücken hat der FCB auch einen Ausnahmekönner auf dem Platz: Xherdan Shaqiri. Den Stärken der Nummer 10 der Basler ist sich Elyounoussi bewusst. «Wir müssen Shaqiri neutralisieren. Er ist der wichtigste Mann für den FCB.»

Hält Kopenhagen Shaqiri in Schach und zwingt dem FCB sein eigenes Spiel auf, ist Elyounoussi guter Dinge, ein nächstes schönes Kapitel im St. Jakob-Park zu schreiben.

Treffen mit alten Bekannten

Im Vorfeld der Partie hat Elyounoussi im Stadion bereits mit einigen Spielern aus seiner Zeit in der Super League gesprochen und auch alte bekannte Gesichter im Staff des FCB wiedergesehen. «Es sind immer doch gewisse Personen im Klub, die es zu meiner Zeit bereits waren. Das ist wunderbar zu sehen.»

Bei Elyounoussi kommen sogleich Erinnerungen hoch. Etwa an magische Champions-League-Nächte wie den 5:0-Sieg gegen Benfica Lissabon oder den 2:1-Triumph über Manchester City.

Anpfiff des Playoff-Hinspiels ist am Mittwochabend um 21 Uhr, blue Sport überträgt live.

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller. «Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller«Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen.

19.08.2025

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

19.08.2025

