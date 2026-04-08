Comeback im DFB-Team? Matthäus: «Neuer gehört in die Nationalmannschaft» – Hamann: «Darf keine Diskussion geben»

Neuer scherzt über Gegentor: «Frechheit – ein Torwartfehler» 08.04.2026

Manuel Neuer beweist am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League, dass er auch mit 40 Jahren noch zu den weltbesten Torhütern gehört. Wird die WM jetzt doch noch einmal zum Thema?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid mit 2:1. Manuel Neuer glänzt dabei mit mehreren Glanzparaden.

Wird der 40-Jährige nun noch einmal zum Thema für die DFB-Elf? «Dieser Neuer ist Weltklasse und gehört in die Nationalmannschaft», sagt etwa Lothar Matthäus.

Neuer selbst will die Debatte um ein mögliches Comeback nicht kommentieren. Für Didi Hamann ist klar, dass der Keeper den ersten Schritt auf Bundestrainer Julian Nagelsmann zugehen müsste. Mehr anzeigen

Der Einzige, der am Dienstagabend Kritik an der Leistung des Bayern-Goalies äussert, ist Manuel Neuer selbst. Als er im Platzinterview über das Gegentor spricht – Neuer parierte Kylian Mbappés Schuss mirakulös, doch der Ball war hinter der Linie – scherzt er: «War der erste Schuss schon drin? Das ist eine Frechheit! Dann ist es ein Torwartfehler.»

Davor liess der Keeper Mbappé, Vinicius und Co. mit seinen Glanztaten verzweifeln. Neuer wird als «Man of the Match» ausgezeichnet und im Anschluss mit Lob überschüttet. Und einmal mehr kommt die Frage auf, ob der Bayern-Goalie nicht doch mit zur WM fahren sollte.

Nach der EM 2024 gab der 124-fache deutsche Nationalspieler seinen Rücktritt aus der DFB-Elf. Marc-André ter Stegen war eigentlich sein Nachfolger, doch durch seine Verletzungen ist Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann aktuell die Nummer 1 im Deutschland-Tor.

Matthäus, Kramer und Co. wollen Neuer an der WM sehen

Nach Neuers sensationeller Leistung in Madrid wird einmal mehr ein mögliches Comeback zum Thema. Christoph Kramer, mit dem Neuer 2014 den WM-Titel holte, würde den 40-Jährigen sehr gerne bei der WM spielen sehen. «Wenn ich mir jetzt die deutsche Mannschaft malen müsste … Dass das der beste Torwart der Welt ist, auch nach wie vor, also, wir haben alle heute das Spiel gesehen, das ist einfach so», sagt der TV-Experte von «Amazon Prime».

Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus äussert sich bei «Sky Austria» noch deutlicher. «Dieser Neuer ist Weltklasse und gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht.» Neuers Teamkollege Aleksandar Pavlović antwortet auf die Frage, ob er den Torwart gerne bei der WM dabei hätte: «Auf jeden Fall.»

Und selbst Manuel Gräfe, jahrelang Top-Schiedsrichter in der Bundesliga, hofft auf ein Neuer-Comeback beim DFB. «Wenn Neuer gesund ist, gibt es keinen einzigen Grund, ihn nicht mit zur WM zu nehmen», schreibt Gräfe bei X. «Nicht nur aufgrund seiner Verdienste, sondern weil er mit seiner internationalen Erfahrung und Weltklasse ein Unterschiedsspieler ist.»

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Wenn Neuer gesund ist, gibt es keinen einzigen Grund ihn nicht mit zur WM zu nehmen!

Nicht nur aufgrund seiner Verdienste als Backup/Hilfe,sondern weil er mit seiner internationalen Erfahrung&Weltklasse, die er heute wieder(!) mal zeigt,ein Unterschiedsspieler ist! pic.twitter.com/ErKYJTcB0e — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) April 7, 2026

Neuer selbst will die Debatte nicht kommentieren. «Dazu ist alles gesagt», sagt der fünffache Welttorhüter nach seinem Gala-Auftritt über eine mögliche Rückkehr ins Nationalteam. «Wichtig ist jetzt die restliche Saison mit Bayern.»

Tischtuch mit Nagelsmann zerschnitten?

Für Didi Hamann ist klar, dass Neuer selbst den ersten Schritt machen müsse, falls er im Sommer doch noch zur WM mitfahren wolle. «Er ist ja zurückgetreten und solange er den Bundestrainer nicht anruft, darf es und soll es keine Diskussion mehr geben», sagt Hamann im Champions-League-Studio von blue Sport. «Vielleicht überlegt er es sich aber auch noch einmal – vielleicht ist es auch schon etwas spät. Aber wenn du siehst, wie er heute gehalten hat ... puh!»

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann versucht, Neuer umzustimmen, scheint nicht sehr wahrscheinlich. Die beiden sollen nicht das beste Verhältnis haben, heisst es. Lothar Matthäus sagte kürzlich bei «Sky90»: «Dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen.»

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