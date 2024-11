Highlights der Champions League Fabel-Parade, Doppel-Latte und ein spektakuläres Tor, das nicht hätte zählen dürfen

Schafft es mit seiner Parade in die sehenswerten Dinge des Champions-League-Abends: Lucas Chevalier. IMAGO/Sportpix

Am Dienstagabend gab es in der Champions League so einige Highlights. blue Sport hat dir fünf davon herausgepickt.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neun Spiele fanden am Dienstagabend in der Champions League statt.

blue Sport hat fünf sehenswerte Aktionen herausgepickt.

Unter anderem der Führungstreffer von Liverpool gegen Bayer Leverkusen ist sehenswert. Mehr anzeigen

Tor nach Mega-Einwurf

In der 16. Minute trifft PSV Eindhoven gegen Girona zum 1:0. Das Tor fällt nach einem laaaaaangen Einwurf von Tillman. Einziger Haken: Es ist ein Fehleinwurf. Tillman steht mit der Fussspitze im Feld. Der Treffer zählt dennoch, ein klarer Fehlentscheid. Eigentlich hätte das Spiel mit einem Einwurf für Girona weiterlaufen müssen.

Seidenfeiner Schlenzer von Celtics Kühn

Nicolas-Gerrit Kühn schiesst mit Celtic Glasgow seine Landsmänner aus Leipzig ab. In der 35. Minute erzielt der Deutsche mit einem seidenfeinen Schlenzer das 1:1 und leitet somit den 3:1-Sieg der Schotten ein.

Doppelter Lattenknaller von Zagreb

Auch beim Stand von 4:1 sucht Dinamo Zagreb vehement den fünften Treffer. Die Latte hat aber was dagegen – gleich zweifach.

Fabel-Parade von Lilles Keeper Chevalier

Lille-Keeper Lucas Chevalier packt gegen Juventus Turnin eine Parade aus, die aus einer Fabel stammen könnte. Juves Vlahovic schliesst wunderbar ab, Chevalier krallt den Ball blitzschnell und irgendwie noch aus der Ecke.

Traum-Assist führt zu Traum-Tor

Liverpool ist on fire. Die Reds zerlegen Bayern Leverkusen mit 4:0. Den Torreigen eröffnet Luis Dias mit einem traumhaften Lupfer. Dem Treffer geht eine klasse Vorlage von Curtis Jones voraus. Ein durch und durch sehenswertes Tor.