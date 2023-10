Newcastle – PSG 4:1 Champions League, 2. Spieltag, Saison 23/24 04.10.2023

Fabian Schär macht mit einem Traumtor den 4:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain perfekt. Der Schweizer Abwehrspieler wird für seine Leistung gegen die gefürchtete Offensive der Gäste abgefeiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Newcastle United hat den ersten Sieg in der Champions League seit 20 Jahren gefeiert und übernimmt in der Hammer-Gruppe F die Tabellenspitze.

Der Premier-Ligist fertigte am Mittwochabend Paris Saint-Germain gleich mit 4:1 ab.

Nati-Star Fabian Schär sorgte mit einem Traumtor für den Endstand. Der Schweizer Verteidiger wird nach dem Spiel mit Lob überschüttet. Mehr anzeigen

Das Duell zwischen Newcastle United und Paris Saint-Germain stand unter speziellen Vorzeichen. Beim englischen Klub übernahmen 2021 die Saudis die Mehrheit, während bei den Franzosen seit 2011 die Kataris am Ruder sind.

Beide Besitzer haben mit ihren finanziellen Möglichkeiten die Mittel, um grosse sportlichen Ziele verfolgen zu können. Die Pariser Bosse um Präsident Nasser Al-Khelaifi lockten mit Unsummen grosse Stars an, der Erfolg auf internationaler Bühne blieb bisher aber trotzdem aus.

Die Newcastle-Eigentümer scheinen aus dem Debakel der Kataris ihre Lektion gelernt zu haben. Nach ihrem Engagement dachten viele Experten, sie würden auf dem Pfad von PSG wandeln und nun mit den Geldscheinen wedeln. Doch auf dem Transfermarkt hielten sie sich vornehmlich zurück, nur vereinzelt wurden grössere Beträge für Spieler ausgegeben.

Gegen PSG treffen vier Spieler, die den Klub verhältnismässig nicht viel Geld kosteten. Miguel Almirón (24 Mio. Euro – 2019), Dan Burn (15 Mio. – 2022), Sean Longstaff (2019 – Jugend) und Fabian Schär (4 Mio. – 2018) sind vielleicht nicht die klingendsten Namen im Weltfussball, für das französische Starensemble reichte es dennoch.

Ein Strich in den Winkel

Speziell abgefeiert wird der Schweizer. Kein Wunder, schliesslich gehört der Abwehrspieler quasi schon zum Inventar. Sein Tor ist ein «Fabian Schär Spezial!», wie der Klub-Kanal auf X schreibt: «Er haut den Ball von der Strafraumgrenze in die obere Ecke, obwohl er beim Schuss ausrutscht – absolut beeindruckend!». CBS-Kommentator Ray Hudson schwärmt: «Schweizer Präzision! Rolex könnte etwas von Fabian Schär lernen!.»

Schär mit Traumkiste bei Newcastles Sieg über PSG 04.10.2023

«Keine Worte für diese Nacht» Fabian Schär

Auch die Fans sind wegen des Treffers von ihrem «Schnäppchen des letzten Jahrzehnts» aus dem Häuschen. «Wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Vereinsgeschichte», meint ein User stellvertretend. In der Tat waren die 2018 umgerechnet vier Millionen Euro an Deportivo La Coruña bestens investiert. Gegen die gefürchtete PSG-Offensive um Kylian Mbappé räumte der 31-Jährige alles ab. «Defensiv hat er nichts falsch gemacht», schrieb «thenorthernecho» und gab ihm die Note 9 (von Maximal 10).

No words for that night 🖤🤍!!! #NUFC pic.twitter.com/IhF1fhgJ72 — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) October 4, 2023

Der Innenverteidiger, der auch schon für Wil, Basel und Hoffenheim spielte, traf zuletzt im August 2013 in der Königsklasse, als er sich beim 4:2-Sieg vom FCB gegen Ludogorets in die Torschützenliste eintragen konnte.

Schärs Traumtor ist dabei keine Seltenheit. Der Ostschweizer ist auf der Insel bekannt für seine spektakulären Tore. In der Premier League haute er etwa gegen Burnley oder Nottingham Forrest den Ball ebenfalls aus grosser Distanz in die Maschen.

Schär blüht auf unter Howe – bald auch wieder unter Yakin?

In 151 Partien für die Magpies schoss Schär elf Tore. Der Routinier zeigt sich beim Traditionsklub aus dem Nordwesten Englands aber nicht nur treffsicher, sondern glänzt auch mit seiner Spieleröffnung. «Schweizer Beckenbauer», meint gar ein Fan. Schär selbst hat «keine Worte für diese Nacht», wie er auf X schreibt.

Der Erfolg von Newcastle und Schär hat auch viel mit Eddie Howe zu, der Ende 2021 den Trainerposten übernahm. Unter Vorgänger Steve Bruce verlor Schär seinen Stammplatz, Howe schenkte ihm nach seinem Amtsantritt das nötige Vertrauen, seither ist er nicht mehr aus dem Team wegzudenken.

Die Lobeshymnen dürfte auch Murat Yakin gerne hören. Der heutige Nati-Coach förderte einst beim FCB den jungen Schär und schenkte ihm trotz fehlender Erfahrung viel Vertrauen. Zuletzt lief es dem 77-fachen Internationalen in der Nationalmannschaft aber nicht rund. In der Innenverteidigung erhielt neben dem gesetzten Manuel Akanji häufig Nico Elvedi den Vorzug. Beim unglücklichen 2:2 gegen Kosovo durfte Schär durchspielen – und war an beiden Gegentoren mitschuldig. Es ist zu hoffen, dass Schär sein Hoch bei Newcastle bald auch wieder im Nati-Trikot zeigen kann.

«Schär gehört in der Spielauslösung zu den besten Verteidigern Europas» Die blue Sport Experten Marco Streller, Marcel Reif und Mladen Petric sprechen über Fabian Schär, der mit Newcastle in der Champions League für Furore sorgen will. 18.09.2023