  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Vielleicht Marketing?» Trikot-Fauxpas bei Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy

dpa

17.9.2025 - 11:30

Das Trikot von BVB-Stürmer Serhou Guirassy löst im Spiel gegen Juventus Verwirrung aus.
Das Trikot von BVB-Stürmer Serhou Guirassy löst im Spiel gegen Juventus Verwirrung aus.
Bild: Imago

Borussia Dortmund spielt zum Champions-League-Auftakt 4:4 bei Juventus Turin. Doch was war mit dem Trikot von Torjäger Serhou Guirassy?

DPA

17.09.2025, 11:30

17.09.2025, 11:51

Zumindest die Nummer stimmte. Inmitten des Acht-Tore-Wahnsinns in der Champions League bei Juventus Turin sorgte Serhou Guirassy von Borussia Dortmund unfreiwillig für eine Kuriosität. Statt seines Namens über der Nummer 9 auf seinem Rücken stand sowohl darunter als auch darüber Dortmund.

Seinem Mitspieler Karim Adeyemi war der Fauxpas auf dem Platz gar nicht aufgefallen. «Vielleicht Marketing?», vermutete der deutsche Nationalspieler mit einem Schmunzeln, als er auf die seltsame Beflockung angesprochen wurde. 

Dortmund hatte am Dienstagabend in Turin einen Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben und trotz Zwei-Tore-Führung nur ein 4:4 erreicht. Adeyemi (52. Minute), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86./Handelfmeter) erzielten die Tore für den Fussball-Bundesligisten. Der Ex-Münchner Kenan Yildiz (63.), Dusan Vlahovic (68./90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) trafen für die Italiener.

Juventus – Dortmund 4:4

Juventus – Dortmund 4:4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

16.09.2025

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

16.09.2025

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

16.09.2025

Meistgelesen

Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul
Diese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys
Senior tötet in Wettswil ZH seine Ehefrau und sich selbst
Nestlé-Crew steht vor acht zentralen Baustellen
«Nawalny wurde vergiftet» – Witwe erhebt schwere Vorwürfe

Mehr Champions League

Drei Spiele für die Ewigkeit. Die unglaubliche Woche von Juve-Star Manuel Locatelli

Drei Spiele für die EwigkeitDie unglaubliche Woche von Juve-Star Manuel Locatelli

Nach Blamage gegen Qarabağ. José Mourinho wieder in Portugal –  «The Special One» soll Benfica retten

Nach Blamage gegen QarabağJosé Mourinho wieder in Portugal –  «The Special One» soll Benfica retten

Spieler streiten um Ausführung. Hamann zum Penalty-Zoff beim BVB: «Das geht nicht, aus, fertig»

Spieler streiten um AusführungHamann zum Penalty-Zoff beim BVB: «Das geht nicht, aus, fertig»

Carvajal sieht Rot für Kopfstoss. Hamann: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Carvajal sieht Rot für KopfstossHamann: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Lacher nach 8-Tore-Spektakel. Juve-Star Yildiz kennt Kobel nicht: «Ich dachte, der ist Rechtsverteidiger»

Lacher nach 8-Tore-SpektakelJuve-Star Yildiz kennt Kobel nicht: «Ich dachte, der ist Rechtsverteidiger»