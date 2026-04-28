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«Diese Dinge passieren» Felix Magath lüftet im blue Studio altes Streller-Geheimnis

Björn Lindroos

28.4.2026

Magath und Streller witzeln über frühen Wechsel vor 22 Jahren

Magath und Streller witzeln über frühen Wechsel vor 22 Jahren

28.04.2026

Trainerlegende Felix Magath lüftet im Studio von blue Sport ein altes Geheimnis. Er erklärt, warum er den Schweizer Stürmer vor über 20 Jahren einst nach 26 Minuten auswechseln liess, obwohl er kurz zuvor ein Tor erzielte.

Björn Lindroos

28.04.2026, 22:11

28.04.2026, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trainerlegende Felix Magath tritt bei blue Sport als Experte auf und erklärt eine Szene mit Marco Streller aus dem Jahr 2004. Er hatte den Stürmer trotz eines Tores nach 26 Minuten ausgewechselt.
  • Magath begründet die Entscheidung damit, dass er Spieler nicht nach Einzelleistungen bewerte, sondern nach der Erfüllung ihrer taktischen Aufgaben.
  • Streller erinnert sich genau an die Situation und beschreibt die Auswechslung als hart, blickt aber positiv auf Magath zurück. Er lobt ihn als prägenden Trainer, betont jedoch auch dessen harte Trainingsmethoden.
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Grosser Name im Studio von blue Sport. Trainerlegende Felix Magath gibt sich am Dienstagabend die Ehre und ist rund um den Halbfinal-Knüller zwischen PSG und Bayern als Experte tätig.

Und dabei löst er ein Geheimnis rund um den Schweizer Stürmer Marco Streller. Als er dessen Trainer beim VfB Stuttgart war, wechselte er ihn am 3. April 2004 in einem Spiel gegen Wolfsburg nach nur 26 Minuten aus. Und das, obwohl Streller kurz zuvor das 2:0 für den VfB erzielte.

Als ihn Moderatorin Valentina Maceri damit konfrontiert, antwortet Magath: «Sowas kann passieren.» Und führt dann aus: «Ich orientiere mich nicht an Einzelaktionen oder daran, ob jemand ein Tor geschossen hat. Der Spieler hat bestimmte Aufgaben, die er erfüllen soll. Wenn er diese Aufgaben nicht erfüllt und Dinge schleifen lässt, kann es schon sein, dass man als Trainer nicht zufrieden ist.»

Streller erinnert sich gut

Derweil steht Marco Streller rund 500 Kilometer entfernt am Spielfeldrand im Prinzenpark von Paris. Und der ehemalige Stürmer erinnert sich noch genau an den besagten Tag im April 2004. «Ich habe gesehen, dass Imre Sabic schon umgezogen bereitstand. Dann haben wir einen Freistoss schnell ausgeführt, ich habe mich um den Gegenspieler gedreht und das 2:0 geschossen. Dann bin ich direkt vom Strafraum an die Seitenlinie und wurde ausgewechselt. Es war hart», erinnert er sich lachend.

Trotz dieses Zwischenfalls schwärmt Streller von seiner Zeit als Spieler von Magath: «Ein wunderbarer Trainer. Er hat mich sehr geprägt, obwohl ich nur ein halbes Jahr mit ihm zusammengearbeitet habe. Er war einer der Gründe, warum ich damals zu Stuttgart gewechselt bin. 

«Aber es war natürlich auch eine harte Schule», ergänzt Streller und spielt damit auf die harten Trainingsmethoden von Magath an.

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