Fermin Lopez von Stollen im Gesicht getroffen – das Blut fliesst 14.04.2026

Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League in Madrid und Liverpool liefern nicht nur Spektakel, sondern auch dramatische Szenen. Bei Barças Fermin Lopez fliesst viel Blut, Liverpools Hugo Ekitike scheint sich schwerer verletzt zu haben.

Barcelona legt im Rückspiel gegen Atlético los wie die Feuerwehr. Nachdem Lamine Yamal Barça schon nach drei Minuten in Führung bringt, stellt Ferran Torres in der 24. Minute auf 2:0. Damit haben die Katalanen den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel schnell aufgeholt.

Nur eine Minute nach dem zweiten Treffer hat Fermin Lopez die Mega-Chance aufs 3:0. Er scheitert mit dem Kopf aber an Atlético-Goalie Musso. Der Keeper fährt bei seiner Rettungstat das linke Bein aus – und trifft mit den Stollen den Barça-Profi unglücklich im Gesicht. Zu allem übel knallt Lopez mit dem Gesicht auch noch auf den Rasen und bleibt liegen.

Auf den TV-Bildern ist zu sehen, dass viel Blut fliesst. Lopez wird lange behandelt, an ein Weiterspielen ist kaum zu denken – doch tatsächlich kommt der 22-Jährige mir Bandage am Kopf auf den Platz zurück. Kurz darauf trifft Ademola Lookman zum 1:2, dabei bleibt's bis zum Ende – nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel setzt sich Atlético durch.

Schwere Verletzung bei Ekitike?

Nicht mehr weiterspielen kann dagegen Hugo Ekitike. Der Liverpool-Stürmer verletzt sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain ohne gegnerische Einwirkung und hält sich die Achilessehne. Der Franzose muss nach der Behandlung vom Platz getragen werden.

Neben den Liverpool-Fans hält im Hinblick auf die WM wohl auch ganz Fussball-Frankreich den Atem an. PSG gewinnt die Partie am Ende mit 2:0 und steht im Halbfinal der Königsklasse.