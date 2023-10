Vorschau

Im ersten Champions-League-Spiel überhaupt unterlag das von Urs Fischer gecoachte Union Berlin auswärts bei Real Madrid hauchdünn mit 0:1. Am zweiten Spieltag treffen die Unioner nun im Heimspiel, das sie allerdings im Stadion von Stadtrivale Hertha BSC austragen müssen, auf Braga, das sein Startspiel gegen den italienischen Meister Napoli 1:2 verlor.

Auf die Frage, ob Union Berlin als Favorit ins Spiel geht, meint blue Sport Experte Marcel Reif: «Also Union ist sicher das Cinderella-Team in diesem Jahr insgesamt in Europa. Und die haben sich jetzt einen Kader für die Champions League zusammengebastelt, was nicht ohne Risiko ist, weil das ist nicht der Berliner Weg gewesen bisher.»

Reif nennt etwa namentlich Leonardo Bonucci, der nach Jahren als Leaderfigur bei Juventus Turin den Weg nach Berlin gefunden hat. «Also Union ist zu Hause gegen Braga Favorit, sie spielen allerdings im Olympiastadion und nicht bei sich zu Hause in ihrem Stadion An der Alten Försterei. Ich bin mal gespannt, was das ausmacht. Aber wenn Union in die Europa League kommen will, und nur darum kann es ja gehen in so einer Gruppe, dann müssen sie Braga schlagen.»

