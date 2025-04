Barça-Coach Pep Guardiola will Stürmer Zlatan Ibrahimović instruieren, Inter-Trainer José Mourinho hat noch was beizutragen. imago

Im Halbfinal der Champions League treffen Inter und Barcelona aufeinander. Falls das Duell nur halbwegs so spektakulär wird wie 2010, dürfen sich die Fussball-Fans auf einen Krimi freuen. Hier kommen fünf Episoden, die unvergessen bleiben.

Mourinhos Prophezeiung nach dem Tausch Ibra-Eto’o

Im Sommer 2009 wollte Inter-Stürmer Zlatan Ibrahimović unbedingt das Blaugrana-Trikot tragen. Gleichzeitig hatte Barcelona ein Problem: Samuel Eto’o akzeptierte es nicht, weniger Geld als Lionel Messi zu verdienen. So kam man zu einem Tausch: Ibra nach Katalonien und Eto’o nach Italien. Ein Glücksfall für die Nerazzurri, die von Barça zusätzlich 46 Millionen Euro erhielten!

Als der Schwede sich von den Mailändern verabschiedete, sagte ihm Trainer Mourinho: «Du gehst nach Barcelona, um die Champions League zu gewinnen, aber wir werden ohne dich den Helkelpott holen.» Eine Prophezeiung, die sich bewahrheiten sollte.

Barça muss mit dem Bus nach Mailand reisen –wegen eines isländische Vulkans

Barcelona war als amtierender Sieger der Königsklasse klarer Favorit vor dem Duell, aber die Aufgabe wurde schon vor dem Hinspiel im Stadion San Siro komplizierter als man dachte. Weil der isländische Vulkan Eyjafjallajökull seine Asche in den Himmel spuckte und Flüge in weiten Teilen Europas unmöglich machte, mussten die Barça-Stars mit dem Bus nach Italien. Die Fahrt dauerte 15 Stunden – 635 Kilometer bis Cannes, wo man übernachtete und tags darauf weitere 350 Kilometer bis Mailand.

Trotz der Müdigkeit brachte Pedro die Katalanen im Hinspiel in Führung. Inter drehte dann das Skore dank Treffern von Wesley Sneijder, Maicon und Diego Milito, der das letzte Tor des Abends zum 3:1 erzielte. Der Argentinier stand dabei aber klar im Abseits. Kurz vor Schluss wurde zudem Dani Alves im gegnerischen Strafraum gefoult, statt eines Elfmeters bekam der Brasilianer aber eine Gelbe Karte wegen Schwalbe. «Atraco» (Diebstahl) titelte am Tag danach die spanische Zeitung «Mundo Deportivo».

Alle Inter-Profis zufrieden, ausser … Balotelli, der von Mitspieler Materazzi Prügel kassiert

Nach dem Schlusspfiff feierten fast alle Inter-Stars einen der schönsten Siege der Vereinsgeschichte. Nur der damals 19-jährige Mario Balotelli erlebte einen unerfreulichen Abend. Der in der 75. Minute eingewechselte Stürmer warf das Trikot auf dem Rasen, nachdem es für ihn aufgrund seiner uninspirierten Leistung von den Zuschauerrängen viele Pfiffe gegeben hatte. «Super Mario» kehrte ohne Trikot zurück in der Garderobe, wo er von Mitspieler Marco Materazzi ordentlich verdroschen wurde.

Der stämmige Verteidiger erklärte später, warum er sich das junge Talent vorknöpfte: «Auf dem Weg zum Stadion war Balotelli enttäuscht, weil er keinen Platz in der Startelf erhalten hatte. Im Bus sagte er vor dem Spiel, dass er schlecht spielen werde, wenn er nur eingewechselt würde. Er tat das tatsächlich, also wurde ich sauer.»

Theater-Szene im Camp Nou von Busquets hat Rote Karte für Thiago Motta zur Folge

Im Rückspiel träumte Barça von einer «Remontada». In der 28. Minute, bei einem Laufduell mit Sergio Busquets, ruderte Thiago Motta mit dem rechten Arm und traf den Gegner am Hals. Der Spanier liess sich fallen – mit den Händen im Gesicht – aufgrund dieser Theater-Szene sah der Italo-Brasilianer direkt die Rote Karte. Ein Skandal aus Sicht der Nerazzurri. In der Tat wäre eine Gelbe Karte gerechter gewesen, aber da der Mittelfeldspieler schon in der 10. Minute verwarnt wurde, hätte er wohl sowieso vom Platz fliegen müssen.

Noch heute macht Busquets' Schauspieleinlage im Netz immer wieder die Runde. Screenshot

Guardiola holte Ibrahimović zu sich an die Seitenlinie, um ihm neue Anweisungen für das Spiel in Überzahl zu geben. Das Gespräch wurde von Mourinho unterbrochen. «Nach Thiago Mottas Platzverweis sah ich, wie die Barcelona-Bank feierte, als ob sie gewonnen hätten. Ich sagte zu Pep und Ibra: ‹Fangt nicht an zu feiern, das Spiel ist noch nicht zu Ende›», erklärte der Portugiese.

Im Unterzahl setzte Mourinho noch mehr auf seine Ultradefensiv-Taktik, in Anlehnung an den berühmten «Catenaccio». Barça hatte Mühe, gefährlich zu werden, auch weil Ibrahimović harmlos war und wie im Hinspiel nach einer Stunde ausgewechselt wurde. In der 84. Minute erzielte Piqué den einzigen Treffer des Abends. In der Nachspielzeit gab es noch eine umstrittene Szene: Bojan Krkić bezwang Goalie Julio Cesar zum zweiten Mal. Aber sein Tor zählte nicht, weil der Schiedsrichter vorher ein Handspiel von Yaya Touré gesehen hatte. Der Ivorer berührte aber den Ball mit seinem Bauch.

Barça verpasste deswegen das Finale in Madrid im Bernabéu – die Real-Fans konnten aufatmen. Zehn Jahre danach war Krkic immer noch sauer und schrieb auf Social Media: «AniVARsario» (VAR-Jubiläum). Mit Hilfe der heutigen Technologie hätten die Blaugrana Inter wahrscheinlich aus dem Wettbewerb geworfen. Auf dem Rasen vom Camp Nou feierten also die Nerazzurri – ihr Jubel wurde jedoch nach weniger Sekunden gestört, da jemand die Sprinkleranlage angestellt hatte. Die Dusche tat der Party-Stimmung der Gäste aber keinen Abbruch.

Die Rache vom ehemaligen Übersetzer Mourinho

Nach dem Schlusspfiff feierte Mourinho überschwänglich die «schönste Niederlage meiner Karriere». Eine grosse Revanche gegenüber den katalanischen Fans, die ihn beleidigt hatten, da der Defensiv-Fussball vom Portugiesen weit weg von Barças Spektakel-Philosophie war. «Du bist kein guter Trainer geworden und bleibst ein Übersetzer!», spotteten sie. Tatsächlich übersetzte Mou einst als Barças Co-Trainer die Wörter seiner Chefs, zuerst bei Bobby Robson und dann bei Louis van Gaal.