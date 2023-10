Manchester United – Galatasaray 2-3 UEFA Champions League, Groupe A, Matchday 2 03.10.2023

Manchester United kriselt auch in der Königsklasse. Die Red Devils unterlagen im Old Trafford Galatasaray Istanbul mit 2:3. Das Team von Erik ten Hag steht vor schwierigen Wochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League muss Manchester United bereits die zweite Niederlage hinnehmen. Gegen Galatasaray Istanbul verliert man trotz zweimaliger Führung mit 2:3.

Damit verlängert sich die Negativserie des Klubs. Seit 34 Jahren erlebten die Red Devils nicht mehr einen solch schlechten Saisonstart.

Trainer Erik ten Hag nimmt seine Spieler in Schutz, sieht aber eine «schwierige Phase». Mehr anzeigen

Neuzugang Rasmus Höjlund bringt United zweimal in Führung – doch am Ende siegt Galatasaray. In der Schlussphase muss das Heimteam gar zu zehnt agieren – Casemiro fliegt für sein Foul als letzter Mann vom Platz (77.). Den Platzverweis leitet Goalie André Onana ein, der mit einem fürchterlichen Fehlpass seinen Mitspieler in die Bredouille bringt. Bereits gegen Bayern München spielte der Nigerianer eine unglückliche Rolle. Danach verschiesst Mauro Icardi zwar den fälligen Strafstoss, der Argentinier schiesst aber in der 81. Minute sein Team dennoch zum Sieg.

«Wir können die Champions League gewinnen.» Rahapel Varane United-Verteidiger vor dem Spiel gegen Galatasaray

United-Trainer Erik ten Hag nahm seinen 50-Millionen-Einkauf von Inter in Schutz: «Er hat die Fähigkeiten, einer der besten Torhüter der Welt zu sein – das wird er auch hier zeigen.» Er betont: «Wir haben bereits auf dem Feld seine grossartigen Qualitäten gesehen, auch seine Persönlichkeit, wenn er einen Fehler macht. Er wird sich davon erholen.»

André Onana gab bisher in Manchester noch keine glückliche Figur ab. IMAGO/Shutterstock

Den Türken gelang damit nach 117 Jahren ihres Bestehens erstmals, ein Spiel auf englischem Boden zu gewinnen. Damit stürzt der englische Traditionsklub noch tiefer in die Krise. In der Champions League steht man nach der Auftaktniederlage gegen Bayern (3:4) nach zwei Partien ohne Punkte da. Das gab es für Man Utd in der Königsklasse noch nie. Auch sieben Gegentore nach dem zweiten Spieltag sind vereinsintern Negativ-Rekord.

«Es war sehr ruhig in der Garderobe.» Christian Eriksen ManUnited-Mittelfeldspieler

Seit 1989 nicht mehr so schlecht

Wettbewerbsübergreifend verlor Man Utd sechs der ersten zehn Spiele. So schlimm startete das Team letztmals vor 34 Jahren in eine Saison. Mit dieser Horror-Bilanz gerät vor allem Coach ten Hag in die Kritik. «Es gibt keine Ausreden. Aber wir dürfen die Fehler, die wir machen, nicht machen. Wir müssen es besser machen, das ist eine einfache Tatsache – wir müssen unsere Spiele gewinnen», meint der Holländer an der Pressekonferenz.

Den Ärger der Fans über die mageren Ergebnisse kann er verstehen, aber er habe auch eine Mannschaft mit grossem Kampfgeist gesehen, welche von Anfang bis Ende vom Publikum unterstützt wurde.

Erik ten Hag: «Kann die Wut der Fans verstehen» Manchester United hat nach der Niederlage gegen Galatasaray sechs seiner zehn Pflichtspiele in dieser Saison verloren. Trainer Erik ten Hag kann den Unmut der Fans verstehen, glaubt aber an sein Team. 04.10.2023

«Wir sind auch sehr enttäuscht. Das ist der Treibstoff. Das Gute an dieser Mannschaft ist, dass sie jedes Mal die Energie und die gute Motivation findet, um ins Spiel zu gehen», so der 53-Jährige.

Schwierige Wochen für ten Hag & Co.

Angst um seinen Job hat er nicht, obwohl der jüngste Absturz brutal ist und für viele Beobachter doch in dieser Form überraschend kommt. «Die letzte Saison ist brillant gelaufen – mehr als wir erwarten konnten», betont ten Hag. «Aber als wir in dieses Projekt eingestiegen sind, wussten wir auch, dass es Tiefschläge geben wird – aktuell befinden wir uns in einer sehr schwierigen Phase.»

Schwierig sieht auch das kommende Programm aus für Manchester United, die in der Meisterschaft auf Platz 10 herumdümpeln. So spielt man gegen Brentford und Sheffield, danach gegen Kopenhagen, Man City und Newcastle. Vier der fünf Partien bestreiten die Red Devils im Olf Trafford, auch «Theatre of Dreams» (dt.: Theater der Träume) genannt. Nach der Pleite gegen Galatasaray gab es Pfiffe von den Rängen. Die «Sun» taufte das Stadion kurzerhand in «Theatre of Screams» (dt.:Theater der Schreie) um.

Falls der Albtraum weitergeht, wird der Unmut vom Heimpublikum noch zunehmen. Und der Trainerstuhl von Erik ten Hag mächtig wackeln.