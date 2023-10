Kobel scherzt: «Ich glaube, ich muss mit der UEFA nochmals reden» Etwas überraschend wird Dortmunds Gregor Kobel nach dem starken Auftritt gegen Newcastle nicht zum Man of the Match ausgezeichnet. Im Interview nach dem Spiel beweist der Nati-Goalie Humor. 26.10.2023

Gregor Kobel führt Dortmund bei Newcastle United mit starken Paraden zum Sieg und wird von seinem Trainer, den Fans und den deutschen Medien gefeiert. Nur die UEFA scheint unbeeindruckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund gewinnt die wegweisende Partie bei Newcastle United und meldet sich im Achtelfinal-Rennen zurück.

Gregor Kobel lässt keinen Gegentreffer zu und begeistert mit seinen Paraden Fans, Trainer und Medien.

Zum Man of the Match wird der Schweizer von der UEFA aber dennoch nicht ausgezeichnet, nimmt das aber mit Humor. Mehr anzeigen

Borussia Dortmund meldet sich im Rennen um die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League zurück. Dank des knappen 1:0-Auswärtssieges gegen Newcastle United klettert die Mannschaft von Edin Terzic mit vier Punkten aus drei Spielen auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe F.

«Wir haben sehr viel Einsatz, sehr viel Herz gezeigt. Am Ende war es ein bisschen glücklich. Nichtsdestotrotz haben wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht», befindet BVB-Goalie Gregor Kobel und warnt zugleich: «Es wird nicht einfacher. Wir müssen maximal punkten.»

«Auf ihn ist einfach Verlass»

Gegen Newcastle kann sich Dortmund einmal mehr auf seinen Schweizer Schlussmann verlassen. Bereits in der Anfangsphase rettet Kobel sein Team zweimal vor einem Rückstand, bevor er seinen Kasten auch in der zweiten Halbzeit mit zahlreichen geglückten Interventionen rein hält. «Wir hatten ein bisschen Glück, aber auch einen herausragenden Keeper», weiss auch Dortmund-Trainer Edin Terzic.

Die deutschen Medien zeigen sich begeistert vom neuerlich starken Auftritt des 25-Jährigen. «Starker Rückhalt im wichtigen Königsklassen-Duell. Kobel pariert in der 56. Minute gegen Wilson erneut Weltklasse, taucht zum richtigen Zeitpunkt ab. Er hat den Sieg festgehalten», schreibt etwa «Sport Bild» und verteilt Kobel die Bestnote.

Der Bewertung schliesst sich «Sport1» an, wo Kobel als «herausragender Akteur» beschrieben wird, der «alles hielt, was zu halten war.» Weiter heisst es: «Wieder mal eine Glanz-Leistung. Der Schweizer hielt im ersten Durchgang zweimal top gegen Gordon und sorgte zudem mit einer Weltklasse-Rettungstat gegen Wilson für Aufsehen. Auch in der Luft gewohnt souverän. Auf ihn ist einfach Verlass.» Und «Eurosport» sieht im Nati-Goalie «die überragende Figur und einer der Garanten des eminent wichtigen 1:0-Siegs».

Kobel beweist Humor

Bei der UEFA allerdings scheint Kobel nicht ganz so viel Eindruck hinterlassen zu haben. Die Auszeichnung des Man of the Match zumindest geht an Teamkollege Donyell Malen, was auch Kobel überrascht. «Ich glaube, ich muss mit der UEFA nochmals reden», nimmt es der BVB-Rückhalt im Interview nach der Partie mit Humor. «Nein, das ist okay. Ich versuche immer, meinem Team zu helfen und da zu sein, wenn es mich braucht.» Wieso er bisher noch nie zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wird, erklärt sich Kobel mit Augenzwinkern wie folgt: «Ich glaube, die mögen Torhüter nicht so.»

Umso mehr geniesst Kobel dafür bei den Dortmund-Anhängern hohes Ansehen. Auf X wird der Torwart regelrecht gefeiert. «Gregor Kobel ist ganz legitim einer der besten Torhüter der Welt. Jeder, der was anderes behauptet, ist blind und hat eine Agenda», schreibt ein begeisterter User. Ein anderer meint: «Der UEFA-Beobachter muss gesoffen haben. Wie kann Kobel nicht Man of the Match geworden sein?»

