Jude Bellingham (links) und seine Kollegen von Real Madrid gastieren am 12. Dezember in Berlin und treffen dort auf Sheraldo Becker und Union. Bild: Imago

Fussball-Phänomen Union Berlin! Der Kult-Klub unter Urs Fischer hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, die Anziehungskraft der Eisernen bleibt aber einzigartig. Dank Paramount+ und mit etwas Glück erlebst du schon bald ein Champions-League-Spiel der Köpenicker live – und dies gegen keinen geringeren Gegner als Real Madrid.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wettbewerb: Paramount+ schickt dich und eine Begleitperson an das letzte Gruppenspiel von Union Berlin in der Königsklasse.

Neben den beiden VIP-Tickets gibt's die Reise und Unterkunft obendrauf.

Fülle jetzt das Formular weiter unten aus – und schon nimmst du am Wettbewerb teil.

Willkommen bei blue+ – deinem Partner für Entertainment und Sport. Wir feiern gemeinsam unsere Partnerschaft mit Paramount+. Und du kannst dabei sein! Hol dir die Chance, bei einem historischen Fussballspiel dabei zu sein und erlebe die magische Champions-League-Atmosphäre hautnah.

Der Preis

Du hast die Chance, zwei Tickets für das Spiel Union Berlin gegen Real Madrid am 12. Dezember 2023 in Berlin zu gewinnen. Doch das ist noch nicht alles – wir kümmern uns um deine Anreise und eine Übernachtung. Du kannst zwischen einer bequemen Flugreise oder einer entspannten Bahnfahrt wählen. Deine Hotelübernachtung in einem 3-Sterne Hotel wird ebenfalls offeriert.

Hier mitmachen

Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 29. November 2023, 23:59 Uhr.

Die Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue+ (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG, VIMN Germany GmbH und Paramount+ verwendet werden dürfen. Die blue Entertainment AG, VIMN Germany GmbH und Paramount+ verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Sämtliche Preise sind organisiert und gesponsert von Paramount+.



Teilnahmeschluss des Wettbewerbs ist am Mittwoch, 29. November 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner/in wird am 30. November benachrichtigt, um die Reise zu koordinieren.

Allgemeine Reisebedingungen Die Teilnehmer*innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Teilnehmer*innen müssen über gültige Reisedokumente verfügen.

Die Teilnehmer*innen prüfen vor der Anmeldung die Reisedaten und garantieren eine Reisefähigkeit an den genannten Daten. Mehr anzeigen

Die Highlights des Hinspiels

4:08 Real Madrid – Union Berlin 1:0 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1