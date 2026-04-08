Den Anfang zum Gewinn der Champions League legte PSG letzte Saison mit dem Viertelfinal-Weiterkommen an der Anfield Road gegen Liverpool Keystone

24 Stunden nach dem Duell zwischen Real Madrid und Bayern München bieten die Viertelfinals der Champions League mit Paris Saint-Germain gegen Liverpool ein weiteres Gigantentreffen.

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PSG, der Titelhalter, und Liverpool sind im Europacup bisher sechs Mal aufeinandergetroffen, wobei beide Mannschaften jeweils drei Siege verbuchen konnten. Die letzten Begegnungen fanden in der vergangenen Saison in der Champions League in den Achtelfinals statt. Beide Teams gewannen auswärts 1:0, ehe sich die Pariser im Penaltyschiessen an der Anfield Road mit 4:1 durchsetzten – und später die Champions League gewannen.

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In den beiden Achtelfinals der letzten Saison kam Liverpool im Schnitt nur auf 38,6 Prozent Ballbesitz und gab 14 Torschüsse weniger ab als Paris Saint-Germain (4:18 Schüsse). Dies war die grösste negative Torschussdifferenz in einer K.o.-Runde der Champions League seit Beginn der Aufzeichnungen 2003.

PSG wurde in den letzten zwei Saisons zum Schreckgespenst englischer Mannschaften. Die letzten sechs Partien in der Königsklasse gegen englische Teams überstand Paris ungeschlagen (5 Siege, 1 Unentschieden). Und die letzten vier K.o.-Duelle gegen Gegner aus der Premier League überstand PSG (gegen Liverpool, Aston Villa, Arsenal und Chelsea).

Gegen PSG spricht, dass in vier der letzten fünf Saisons der Titelverteidiger in den Viertelfinals ausschied: Bayern München (2020/21), Chelsea (21/22), Manchester City (23/24) und Real Madrid (24/25). Nur Real Madrid erreichte vor drei Jahren als Titelverteidiger die Halbfinals.

Das Hinspiel PSG – Liverpool verspricht durchaus auch Offensivspektakel. Niemand schoss in der Champions League in dieser Saison öfter aufs Tor als Paris Saint-Germain (90x) und Liverpool (85x).