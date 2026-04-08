Giuliano Simeone: «Mein Vater und ich wollen den Klub weiterbringen» Der Name Simeone ist seit zwei Generationen mit Atlético Madrid verbunden. Im Portrait erzählt Giuliano den Weg in die erste Mannschaft und über die Zusammenarbeit mit seinem Vater. 08.04.2026

Als Sohn von Trainer Diego Simeone steht Giuliano besonders im Fokus. Doch bei Atlético Madrid hat sich der 23-Jährige seinen Platz erarbeitet – mit Einsatz, Talent und dem klaren Ziel, den Klub weiterzubringen.

keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Giuliano Simeone, Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, hat sich trotz der speziellen Konstellation in die erste Mannschaft gekämpft und ist inzwischen Stammspieler.

Vater und Sohn betonen Professionalität und Leistungsprinzip und verfolgen gemeinsam das Ziel, Atlético Madrid sportlich erfolgreicher zu machen. Mehr anzeigen

Seit über 14 Jahren gibt Diego Simeone bei Atlético Madrid den Takt an. Der Argentinier weiss genau, was in der spanischen Hauptstadt von ihm erwartet wird. Schliesslich spielte der 55-Jährige schon als Spieler für die Colchoneros.

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Simeone hat aus zwei Ehen fünf Kinder: zwei Töchter und drei Söhne … die allesamt Fussballer geworden sind. Giovanni (30) spielt in der Serie A bei Turin (von Napoli ausgeliehen), Gianluca (27) hat vorwiegend in Argentinien gespielt und seine Karriere im Sommer beendet und Giuliano? Der 23-Jährige (aus erster Ehe) spielt für ... Atlético Madrid.

Geboren wurde er in Rom, weil sein Papa damals für Lazio kickte. Aufgewachsen ist Giuliano in Argentinien, während der Vater berufsbedingt in Spanien lebte. Bei River Plate startete Giuliano auch mit Fussballspielen. Bei einem Besuch in Madrid sprang er 2015 als Balljunge nach einem Tor im Pokal gegen Real Madrid in die Arme seines Vaters Im Herbst 2019 wechselte er als 17-Jähriger in den Nachwuchs von Atlético.

«Sind heute meine Mitspieler»

«Ich erinnere mich, wie ich meinen Vater auf dem Trainingsplatz besuchte und mit den Spielern auf den Platz durfte. Ich hatte einen Ball dabei und rannte über den ganzen Platz. Einige Spieler von damals sind heute meine Mitspieler. Das ist wunderbar», meint Giuliano Simeone und ergänzt: «Ich war sehr nervös, als ich in die Akademie kam. Viele Freundschaften haben seither gehalten. Ich habe viel gelernt und habe mich als Fussballer, aber auch als Mensch weiterentwickelt.»

Nach der Jugendabteilung ging es hoch ins Reserveteam. Nach zweieinhalb Jahren in der zweiten Mannschaft folgte am 20. April 2022 sein Debüt bei den Grossen. «Ich war beim Aufwärmen, das Spiel dauerte noch vier Minuten. Der Trainer rief mich, um mich einzuwechseln», erinnert er sich. Das Datum hat er sich auf den Arm tätowiert. «Das war ein ganz spezieller Tag für mich. Diese drei, vier Minuten fühlten sich für mich an wie ein ganzes Spiel.»

Der Mini-Einsatz blieb vorerst sein einziger Einsatz für die Rojiblancos. Vor Beginn der Saison 2022/23 wechselte Simeone zu Real Saragossa in der Segunda División, um dort Spielpraxis zu sammeln. In der nächsten Spielzeit folgte die Leihe zu Deportivo Alavés. Doch in der Vorbereitung brach er sich Schien- und Wadenbein. Doch Giuliano Simeone kämpfte sich zurück, in der Rückrunde stand er bereits wieder auf dem Platz. Im Sommer spielte er mit Argentinien bei den Olympischen Spielen, ehe es nach dem Turnier zu Atlético zurückging.

Dort musste Giuliano gegen das Vorurteil ankämpfen, nur wegen seines Vaters im Team zu sein. Diego Simeone machte öffentlich klar, dass nur das Leistungsprinzip gelte. Nach kurzer Anpassungszeit eroberte er die Herzen der Atlético-Fans im Sturm. In seinem ersten Startelf-Einsatz schoss Giuliano gleich ein vielumjubeltes Tor.

«Ich konzentriere mich auf ihn als Fussballspieler»

«Er ist mein Sohn, aber ich konzentriere mich auf ihn als Fussballspieler», hielt Diego Simeone fest. Mit seiner Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit gelang Giuliano der Sprung zur Stammkraft. Der Vater liess seinen Sohnemann nicht abheben: «Wir werden von ihm verlangen, dass er sich verbessert, er muss Tore schiessen. Abgesehen davon hat er das, was in diesem Spiel am wichtigsten ist: Begeisterung, Mut, Wille Bescheidenheit. Wenn er diesen Weg weitergeht, wird er sich sicherlich weiterentwickeln», lautete sein nüchternes Fazit.

Auch Giuliano, der mit Argentinien auch an die WM fährt, betonte: «Ich habe schon immer betont, dass das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater sehr natürlich ist. Ich sehe das Ganze positiv. Für uns beide steht der Erfolg des Klubs über allem. Wir beide versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass der Verein grösser und erfolgreicher wird.»

Seinen Vertrag hat der 23-Jährige, der primär als rechter Flügelspieler zum Einsatz kommt, bis 2030 vorzeitig verlängert. «Für Atlético zu spielen, ist unglaublich für mich, das ist der Klub meiner Träume. Jetzt will ich Titel mit diesem Wappen gewinnen und am liebsten für immer hierbleiben», hielt er fest (via Kicker). «Ich bin ein Simeone und stolz auf meinen Nachnamen. Aber ich will meine Karriere unter meinem Vornamen machen. Giuliano.» Eine starke Leistung gegen Barcelona (ab 20 Uhr live auf blue Sport) würde aber sicher auch seinen Papa stolz machen.