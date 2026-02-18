  1. Privatkunden
Nati-Goalie mit BVB im Hoch Gregor Kobel: «Ich habe jetzt schon ein paar Jahre durchgespielt»

Syl Battistuzzi

18.2.2026

Kobel: «Es war ein gutes Spiel von uns allen»

Kobel: «Es war ein gutes Spiel von uns allen»

18.02.2026

Dortmund verschafft sich im Playoff-Hinspiel mit einem 2:0 gegen Atalanta Bergamo eine gute Ausgangslage – und Gregor Kobel bleibt einmal mehr ohne Gegentor. Der Nati-Goalie spricht nach dem Verkehrschaos vor dem Anpfiff über Teamgeist, Defensive und das schwierige Rückspiel.

Syl Battistuzzi

18.02.2026, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Borussia Dortmund gewinnt das Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 und verschafft sich eine starke Ausgangslage für das Rückspiel.
  • Nati-Goalie Gregor Kobel bleibt trotz Verkehrschaos vor dem Anpfiff ohne Gegentor und hebt die defensive Stabilität sowie den Teamgeist hervor.
  • Für das Rückspiel erwartet Kobel ein offensiveres Atalanta, zeigt sich aber zuversichtlich für ein weiteres starkes BVB-Spiel.
Mehr anzeigen

Borussia Dortmund hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales der Champions League verschafft. Der Tabellenzweite der Bundesliga gewann im heimischen Stadion das Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo mit 2:0. Serhou Guirassy in der 3. Minute und Maximilian Beier (42.) erzielten die Tore.

Video-Highlights. Hinspiel-Sieg für den BVB: Kobel hält gegen Atalanta dicht

Video-HighlightsHinspiel-Sieg für den BVB: Kobel hält gegen Atalanta dicht

Die härteste Geduldsprobe mussten die BVB-Profis vor dem Anpfiff bestehen. Weil Star-Sänger Herbert Grönemeyer fast zeitgleich in der benachbarten Westfalenhalle auftrat, brach rund um die Arena ein Verkehrschaos aus. Mittendrin auch der Dortmunder Mannschaftsbus, der deshalb viel später als geplant ins Stadion rollte. Die Folge: Der Spielbeginn wurde um eine Viertelstunde nach hinten verschoben.

«Es war nicht einfach mit dem späten Ankommen von uns», meint Keeper Gregor Kobel im Interview mit blue Sport und ergänzt: «Es war ein gutes Spiel von uns allen.» Nun habe man eine gute Ausgangslage für das zweite Spiel.

Kobel führt BVB-Bollwerk an

Die Defensive Dortmunder hielt trotz vieler Verletzungsprobleme dicht. So kam etwa der 18-jährige Italiener Luca Reggiani gegen seine Landsleute zu seinem Champions-League-Debüt. «Das zeichnet uns in dieser Saison aus, dass wir defensiv sehr gut stehen, dass wir ein gutes Zusammenspiel haben zwischen mir, den Vorderleuten und jedem, der reinkommt», erläutert der Zürcher. 

Mit diesem Rezept hat Dortmund auch gegen Atalanta wieder zu Null gespielt. «Wir haben einfach eine gute Basis für unser Team, damit wir auch die Spiele gewinnen können. Wenn du hinten gut stehst, wenig Tore bekommst oder sogar zu Null spielst, dann ist logischerweise die Chance umso grösser, dass du am Schluss gewinnst», resümiert der 28-Jährige.

Kobel, der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, selbst spielt eine starke Saison. Der «Kicker» wählte ihn folgerichtig zum besten Bundesliga-Goalie der Hinrunde. Seine Leistungen sind auch möglich, weil er aktuell keine körperlichen Probleme hat. «Ich weiss gar nicht, wann ich das letzte Mal etwas gehabt habe. Ich glaube, es ist schon relativ lange her. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre durchgespielt», schmunzelt der Nati-Goalie und betont, er wolle immer für sein Team da sein.

Kobel erwartet nächste Woche «ein anderes Spiel». Nun müssten die Bergamasken offensiver ans Werk gehen, da gelte es, von der ersten Minute an dagegenzuhalten. «Aber wir haben in dieser Saison viele sehr gute Spiele gezeigt – auch auswärts. Von daher geben wir alles und gewinnen hoffentlich auch das zweite Spiel», sagt Kobel. 

Dortmund – Atalanta 2:0

Dortmund – Atalanta 2:0

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

