Gregor Kobel ist am Oberschenkel leicht verletzt. Während ihn die BVB-Ärzte nach dem Spiel gegen Leipzig auch für die Champions League zurückhalten, drängt der Nati-Keeper auf ein rasches Comeback.

Gregor Kobel zog sich am vergangenen Dienstag beim Pokal-Spiel gegen Wolfsburg eine leichte Muskelverletzung zu.

Nach dem Spiel gegen Leipzig verzichtet der BVB auch am Dienstagabend in der Champions League gegen Sturm Graz (21.00 Uhr live auf blue Sport) auf Kobel.

Die BVB-Ärzte wollen kein Risiko eingehen. Wäre es nach Kobel gegangen, wäre er schon gegen Leipzig wieder auf dem Platz gestanden.

Die Nations-League-Spiele der Nati sind weniger in Gefahr. Kobel soll gemäss «Bild» bereits am kommenden Samstag wieder das BVB-Tor hüten. Mehr anzeigen

Gregor Kobel will zurück auf den Platz, doch die BVB-Ärzte halten ihn zurück. Am vergangenen Dienstag verletzte sich der Nati-Keeper beim Pokal-Aus in Wolfsburg am Oberschenkel. Gemäss «Bild» handelt es sich um eine leichte Muskelverletzung.

Bei der Partie gegen Leipzig am vergangenen Samstag musste Kobel auf der Tribüne Platz nehmen, auch in der Champions League wird der BVB gegen Sturm Graz ohne seine Nummer 1 auskommen müssen.

BVB will kein Risiko eingehen

«Ich habe bisher vom Arzt kein Go für Kobel bekommen», sagt Nuri Sahin vor dem Duell in der Königsklasse. Kobel war auch beim Abschluss-Training nicht dabei.

Ist Kobel etwa schwerer verletzt als bis anhin angenommen? Nein. Es handelt sich offenbar um reine Schon-Massnahmen. Die BVB-Ärzte wollen vermeiden, dass Kobels leichte Verletzung aufreisst und der Keeper wochenlang pausieren müsste. Wie die «Bild» schreibt, hätte Kobel bereits beim 2:1-Sieg gegen Leipzig wieder auf dem Platz stehen wollen.

Nati-Spiele offenbar nicht in Gefahr

Für die Nati gibt es derweil Zeichen der Entwarnung. Mitte November stehen für Yakins Mannschaft die Duelle in der Nations League gegen Serbien und Spanien an. Läuft alles nach Plan, soll Kobel bis dann bereits wieder ein Bundesliga-Spiel in den Beinen haben.

Borussia Dortmund trifft nach dem Spiel in der Champions League vom Dienstagabend am kommenden Samstag auf Mainz – dann womöglich wieder mit Kobel zwischen den Pfosten.

