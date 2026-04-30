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Letztes Europa-Heimspiel für Atlético-Legende Griezmann mit Rückspiel-Ansage nach emotionalem Abend

Redaktion blue Sport

30.4.2026 - 10:33

Antoine Griezmann verabschiedet sich nach seinem letzten Heimspiel in der Königsklasse.
Antoine Griezmann verabschiedet sich nach seinem letzten Heimspiel in der Königsklasse.
IMAGO/PsnewZ

Es war das letzte internationale Heimspiel für Antoine Griezmann im Dress von Atlético Madrid. Das Tor, das ihm beim 1:1 gegen Arsenal nicht gelang, soll nun im Rückspiel den Weg ins Finale ebnen.

DPA, Redaktion blue Sport

30.04.2026, 10:33

30.04.2026, 10:38

Antoine Griezmann trat nach seinem letzten Champions-League-Heimspiel in der Champions League vor die Fans und liess sich feiern. Das Tor zum Sieg blieb dem 35 Jahre alten Franzosen beim 1:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal versagt – Zentimeter fehlten bei einem Lattentreffer. Drei Chancen habe er sogar gehabt und nicht getroffen, berichtete Griezmann: «Aber mit Sicherheit im Rückspiel.»

Atlético – Arsenal 1:1

Atlético – Arsenal 1:1

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

29.04.2026

«Es war sehr emotional»

Zum «Man of the Match» wurde Griezmann, der nach dieser Saison in die Major League Soccer nach Orlando wechselt, dennoch gekürt. «Es war sehr emotional», betonte Griezmann mit Blick auf seinen letzten internationalen Auftritt mit Atlético daheim. 

Schon vor der Partie gegen die Gunners hatte er sich an die Gefühle erinnert, die ihn 2014 bei seiner ersten Ankunft auf Anhieb mit Atlético verbunden hatten. «Das Wort dafür wäre etwas, das weit über Liebe hinausgeht», hatte er gesagt. 

Bei seiner Europa-Dernière im eigenen Stadion sorgen die Fans für tolle Stimmung. Vor dem Spiel werfen die Atléti-Anhänger zahlreiche Klopapierrollen auf den Platz und sorgen so für Gänsehaut-Stimmung.

WC-Papier fliegt vor dem Anpfiff durchs Metropolitano.
WC-Papier fliegt vor dem Anpfiff durchs Metropolitano.
IMAGO/ZUMA Press

Mitspieler hoffen für Griezmann mit

Mit Frankreich wurde Griezmann 2018 Weltmeister. Was ihm fehlt, ist der begehrte Henkelpott in der Königsklasse. Am kommenden Dienstag wird sich entscheiden, ob er dazu noch die Chance bekommt oder nicht. 

«Wir hoffen, dass das Spiel in London nicht sein letztes in der Champions League sein wird», sagte Mitspieler Koke. Die Gäste waren durch einen Elfmeter von Viktor Gyökeres (44.) in Führung gegangen, Julián Álvarez (56.) glich per Penalty für die Spanier aus.

UHD HDR Arsenal FC - Atlético de Madrid
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