Didi Hamann wird neuer blue Sport Experte Er polarisiert, er kritisiert und er hat eine klare Meinung: Didi Hamann. Neu wird der ehemalige Fussballer und erfahrene TV-Experte seine Einschätzungen für blue Sport in der UEFA Champions League einbringen. 14.09.2023

Er polarisiert, er kritisiert und er hat eine klare Meinung: Didi Hamann. Neu wird der ehemalige Fussballer und erfahrene TV-Experte seine Einschätzungen für blue Sport in der UEFA Champions League einbringen.

Didi Hamann spielte insgesamt 16 Jahre lang in der Bundesliga und der Premier League unter anderem für die Topklubs Bayern München, Liverpool und Manchester City. Mit Liverpool gewann er 2004/2005 die UEFA Champions League, zudem wurde er zweimal Deutscher Meister und gewann sowohl in Deutschland wie auch in England diverse Cupwettbewerbe. In der deutschen Nationalmannschaft war er jahrelang Stammspieler und erreichte 2002 den WM-Final. Neu ergänzt Didi Hamann per sofort das Expertenteam von blue Sport rund um die Spiele der UEFA Champions League.

«Ich werde als blue Sport Experte eine klare Meinung vertreten, ich werde die Sachen so sagen, wie ich sie sehe. Dennoch ist das nie etwas Persönliches, es geht mir immer um die Sache, um den Fussball an sich. Mein Motto ist, dass ich das, was ich im Fernsehen sage, den Leuten auch ins Gesicht sagen würde», erklärt Didi Hamann.

«Mit Didi Hamann ist uns ein veritabler Coup gelungen. Er blickt auf ein unglaubliches Palmarès zurück und ist als TV-Experte sehr erfahren und äusserst präzise. Seine Freistosshammer damals waren legendär – genauso sind es heute seine Aussagen im TV. Wir schätzen es sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten», freut sich Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport & News.

Die Königsklasse startet am 19. September mit dem Schweizer Highlight YB gegen Leipzig. blue Sport überträgt ab 18:00 Uhr: Roman Kilchsperger und Mladen Petric berichten live aus dem Wankdorf in Bern, die neue blue Sport Moderatorin Valentina Maceri und Marco Streller senden aus dem Studio in Volketswil.

Nur blue Sport zeigt alle Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie ausgewählte Top-Spiele der UEFA Europa Conference League live (darunter alle Spiele von Lugano). Alle Highlights gibt es jederzeit auf Social Media und blue News.

Weitere Informationen zum Angebot und Programm unter www.blueplus.ch/sport.