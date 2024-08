Grossvater Zhegrova über Edon: «Als Kind hat er meinen Garten verwüstet» Ex-Bebbi Edon Zhegrova hat bei seinem aktuellen Verein LOSC Lille den nächsten Schritt gemacht. Sein Ziel ist es jedoch, es ganz nach oben zu schaffen. Der Kosovare im Kurz-Porträt. 20.08.2024

Edon Zhegrova zog es vor zwei Jahren vom FC Basel nach Lille. Seither ist der Marktwert des 25-jährigen Kosovaren explodiert. Dass aus ihm ein Fussball-Profi werden kann, glaubte sein Grossvater schon immer.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-FCB-Spieler Edon Zhegrova kämpft am Dienstagabend mit Lille um ein Ticket in der Champions League. Beim Playoff-Hinspiel trifft er mit seinem Team auf Slavia Prag.

Der Marktwert von Zhegrova beträgt mittlerweile 25 Millionen Euro.

An eine Fussballkarriere seines Enkels hat Opa Zhegrova schon immer geglaubt: «Er ist ein Ausnahmetalent. Ein Geschenk Gottes.» Mehr anzeigen

Beim FC Basel hatte Edon Zhegrova seine Klasse angedeutet. Der Offensivspieler bestritt 74 Einsätze für den FCB, schoss dabei elf Tore und bereitete 17 vor.

Bei Ligue-1-Klub Lille ist der Kosovare förmlich explodiert. Im Januar 2022 zog es ihn für eine Ablöse von sieben Millionen Euro vom FCB nach Frankreich. Mittlerweile hat er dort 88 Pflichtspiele bestritten, 20 Tore geschossen und 16 vorbereitet. Sein geschätzter Marktwert beträgt mittlerweile 25 Millionen Euro.

Auch in der kosovarischen Nationalmannschaft ist Zhegrova fester Bestandteil. Bernard Challandes holte ihn 2018 in die Nationalmannschaft. Mittlerweile bringt er es auf 34 Länderspiele für den Kosovo.

Fussballspielen gelernt hat Zhegrova unter anderem bei seinen Grosseltern. «Seit er bei uns im Hof gespielt hat, habe ich an seine Fussballkarriere geglaubt. Er hat auch in der Schule gespielt. Als er dann nach Hause kam, hat er jeweils meinen Garten verwüstet. Er ist ein Ausnahmetalent. Ein Geschenk Gottes», so Zhegrovas Grossvater.

Für Zhegrova selbst geht es am Dienstagabend um die Champions Leaugue. Im ersten Spiel der Playoffs trifft er zuhause auf Slavia Prag.