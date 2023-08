Guillaume Hoarau: «YB braucht für das Rückspiel Leaderfiguren» Guillaume Hoarau trug selber jahrelang das YB-Trikot. Im Interview mit blue Sport verrät der frühere Stürmer, was die Berner für den Exploit in der Champions League brauchen. 25.08.2023

Guillaume Hoarau trug selber jahrelang das YB-Trikot. Im Interview mit blue Sport verrät der frühere Stürmer, was die Berner für den Exploit in der Champions League nächsten Dienstag brauchen.

Guillaume Hoarau weiss wie man Tore schiesst. Kein anderer YB-Spieler war international erfolgreicher als der frühere Berner Stürmer. Sieben Tore schoss er während seiner Karriere in der Champions League, zwölf in der Europa League.

Tore braucht YB nun auch am nächsten Dienstag beim Qualifikations-Rückspiel gegen Maccabi Haifa. Nach dem 0:0 im Hinspiel führt kein Weg daran vorbei, wenn die Berner sich nach einer einjährigen Pause wieder für die Königsklasse qualifizieren wollen. Natürlich bliebe noch der Weg übers Penaltyschiessen nach torlosen 120 Minuten, aber diesen wird YB wohl nicht anstreben.

Umfrage Was ist der grösste Sieg eines Schweizer Klub-Teams im Europapokal? Mitmachen

Live Fussball: BSC Young Boys - Maccabi Haifa FC Di 29.08. 20:10 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: BSC Young Boys - Maccabi Haifa FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 7h 23min 2sek

Wer ist physisch und psychisch in Topform?

Doch was ist nötig, damit das Team von Raphael Wicky dieses Mal den Platz als strahlender Sieger verlässt? Guillaume Hoarau hat darauf eine klare Antwort: «Jetzt sind Leader gefragt. Loris Benito war schon im Hinspiel ein solcher, genauso wie Ali Camara und Sandro Lauper.»

Solche Persönlichkeiten können das ganze Team mitreissen und das wird es brauchen. Nur so kann beispielsweise auch ein Jean-Pierre Nsame seine ganze Erfahrung in Tore ummünzen. «Es braucht auf jeden Fall einen starken Willen und Raphael Wicky muss die richtigen Leute finden, die physisch und psychisch für diese Aufgabe bereit sind», so Hoarau.

Live und exklusiv bei blue Sport: YB und das Spiel des Jahres Nach dem 0:0 im Playoff-Hinspiel gegen Maccabi Haifa stehen die Türen zur Königsklasse für YB weit offen. Im Rückspiel gehts um alles – nur mit blue Sport bist du live dabei. 25.08.2023

«Hingabe, Passion und viel Herz»

In Israel haben die Berner vor allem eines bewiesen: Disziplin. Die wird es auch am Dienstagabend wieder brauchen. Aber eben nicht nur: «Es ist die letzte Chance für YB, sich für die Champions League zu qualifizieren. Da muss man nicht mehr taktieren», sagt Hoarau. «Was es jetzt braucht sind Hingabe, Passion und viel Herz.»

Eine gewisse Nervosität wird da natürlich mitschwingen. Es geht um viel. Auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Qualifikation für die Königsklasse würden rund 15 Millionen Franken mehr in die Vereinskasse spülen als die Teilnahme in der Europa League. «Die Young Boys sind seit fünf, sechs Jahren die Nummer 1 in der Schweiz. Jetzt geht es darum, sich auch europäisch zu etablieren» so Hoarau. Nur so könne man auch nachhaltig in die Jugend investieren und bleibt attraktiv für aufstrebende Talente aus dem Ausland.

Einen genauen Resultat-Tipp will Hoarau nicht abgeben, er ist sich aber sicher, dass YB zwei oder drei Tore im Wankdorf schiessen wird. «Für diese Aufgabe müssen sie einfach ab der ersten Minute bereit sein.»