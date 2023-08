YB's Sternminuten in der Champions League Es gab schon das eine oder andere Highlight in der Königsklasse aus Berner Sicht. Wir blicken auf die besten Tore aus der Vergangenheit zurück. 25.08.2023

Wer erinnert sich noch an Siebatcheus Siegtreffer gegen Manchester United in der 95. Minute? Es war wohl der absolute Höhepunkt in YB's letzten beiden Champions-League-Kampagnen. Zeit die besten Tore nochmal Revue passieren zu lassen.

Zwei Mal konnte YB in den letzten Jahren schon Champions-League-Luft schnuppern. Beide Male war die Gruppe der Gegner mit absoluten Top-Mannschaften gespickt. Und trotzdem konnte YB schon das eine oder andere Ausrufezeichen setzen, auch wenn es jeweils nicht für eine Achtelfinal-Qualifikation reichte.

Im Video am Anfang des Artikels lassen wir die Tore der Berner nochmal Revue passieren und hoffen, dass es am nächsten Dienstag beim Rückspiel gegen Maccabi Haifa genauso rund läuft wie bei Siebatcheus Siegtreffer in letzter Sekunde gegen Manchester United oder Fabian Rieders Weitschuss-Hammer mitten in den Winkel. Die Reaktion der blue Sport Kommentatoren im Schnelldurchlauf.

«Hoarau. Toooooor! Da ist es. Da ist das 1:1»

«Hoarau versucht den Konter zu setzen. Hoarau mach ihn! Tor Guillaume Hoarau. Es tönt fast unmöglich, aber es ist wahr: YB Zwei, Juventus Null.»

«Der nächste Gelb-Schwarz-Angriff. Elia bereits wieder auf rechts, da kommt der Ball zur Mitte – 1:1. Ngamaleu mit dem Ausgleich.»

«Oh, der Pass zu kurz. Siebatcheu. Jaaaaaa! 2:1 für YB. 95. Minute. Jetzt brechen alle Dämme im Wankdorf-Stadion. Siebatcheu nimmt das Geschenk an.»

«Hefti. Versucht es mit links und er trifft. Wahnsinn! 3:2 für YB! Sensationelle Wende im Wankdorf-Stadion.»

«Rieder dazwischen, Riedeeeeer! Ein Traum-Treffer von Fabian Rieder.»

Countdown zu YB's Rückspiel gegen Macabbi Haifa