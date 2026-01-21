  1. Privatkunden
Star-Truppe geht unter Haaland nach City-Blamage in Norwegen: «Es ist peinlich»

dpa

21.1.2026 - 10:02

Bodø/Glimt – Manchester City 3:1

Bodø/Glimt – Manchester City 3:1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer und suchen nach den Gründen.

DPA

21.01.2026, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manchester City kassiert in der Champions League eine überraschende 1:3-Niederlage gegen Aussenseiter Bodø/Glimt.
  • City-Star Erling Haaland bezeichnet die Pleite als «peinlich».
  • City-Trainer Pep Guardiola lobt den Gegner und sieht sein Team derzeit in einer schwierigen Phase, in der «alles ein wenig gegen uns läuft».
Mehr anzeigen

Nach der peinlichen Niederlage bei Aussenseiter FK Bodö/Glimt in seinem Heimatland suchte Erling Haaland erst gar nicht lange nach Ausreden. «Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich», sagte der norwegische Stürmerstar von Manchester City. Das englische Starensemble von Trainer Pep Guardiola verlor in der Champions League völlig verdient mit 1:3.

«Er könnte diese Woche gehen». Auf wildes Gerücht folgt Schock-Niederlage – wie geht's bei Startrainer Guardiola weiter?

«Er könnte diese Woche gehen»Auf wildes Gerücht folgt Schock-Niederlage – wie geht's bei Startrainer Guardiola weiter?

«Wir geben unser Bestes, aber irgendetwas fehlt. Ich übernehme die volle Verantwortung, zusammen mit unseren erfahrenen Spielern», sagte Haaland nach einem ganz schwachen Auftritt beim Sender TNT Sports: «Das ist nicht gut genug. Wir sind Manchester City. So sollte es nicht sein.»

City liegt schon zur Halbzeit 0:2 zurück

Über die Gründe für die überraschende Niederlage konnte der 25-Jährige nichts sagen. «Ich habe keine Antworten», sagte Haaland. Die Mannschaft von Bodö/Glimt habe hingegen «unglaublichen Fussball gespielt und den Sieg verdient», ergänzte der Angreifer.

Kasper Högh (22. und 24. Minute) hatte die Gastgeber von Trainer Kjetil Knudsen schon vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel legte Jens Petter Hauge (58.) nach einem schönen Solo sogar zum 3:0 nach. 

Guardiola lobt den Aussenseiter

City konnte kurz darauf zwar durch Rayan Cherki (60.) verkürzen. Weil Captain Rodri aber innerhalb weniger Minuten nach zwei taktischen Fouls Gelb-Rot sah (62.), mussten die Engländer den Rest der Partie in Unterzahl spielen. Bei der Rückkehr von Star-Angreifer Erling Haaland nach Norwegen hätte City mit einem Sieg einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können. Bodö/Glimt wahrte mit dem überraschenden Erfolg die Chance auf die Playoffs.

«Ich würde sagen, das ist das Grösste, was wir je erreicht haben. Wir haben eine der besten Fussballmannschaften der Welt geschlagen und das haben wir uns verdient», sagte der norwegische Profi Patrick Berg von Bodö/Glimt. Und auch Guardiola musste anerkennen: «Ich habe grössten Respekt vor ihnen. Sie sind eine absolute Spitzenmannschaft.»

In den Medien kommt City schlecht weg. «Das wird Schockwellen durch Europa senden», sagte der Kommentator des norwegischen Senders TV2. Die Manchester Evening News schrieben vom «Spiel aus der gefrorenen Hölle Norwegen.» Ex-Stürmer Chris Sutton war ebenfalls deutlich: «Bodø/Glimt hat Manchester City nicht nur geschlagen – sie haben sie regelrecht vernichtet.»

Guardiola: «Alles scheint ein wenig gegen uns zu laufen»

Guardiola: «Alles scheint ein wenig gegen uns zu laufen»

20.01.2026

