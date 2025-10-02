Haaland angesäuert: «Wir haben es nicht verdient, zu gewinnen» Haaland trifft gegen Monaco doppelt. Nach dem Spiel ärgert er sich über die Leistung seines Teams. 01.10.2025

Manchester City verspielt in der Auswärtspartie bei der AS Monaco in der Schlussphase den Sieg und muss sich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben. Doppelpacker Erling Haaland lässt im Interview Dampf ab.

Bis zur 85. Minute hat Manchester City das Geschehen gegen die AS Monaco im Griff und scheint im zweiten Champions-League-Spiel den zweiten Sieg einzufahren. Doch dann landet das Bein von Nico Gonzalez nach einem Freistoss im Gesicht seines Gegenspielers und Erik Dier markiert per Penalty den späten Ausgleich für die Monegassen.

Erling Haaland, der sich für beide Tore für ManCity verantwortlich zeigt, ärgert sich im Interview über den späten Ausgleich. «Wenn du jemanden ins Gesicht trittst, ist es wahrscheinlich ein Elfmeter», sagt der Norweger zur Penaltyszene und macht klar: «Wir haben nicht gut genug gespielt. Deshalb haben wir den Sieg auch nicht verdient.»

Haaland ist insbesondere mit der Leistung in der zweiten Halbzeit unzufrieden. «Wir brauchen mehr Energie. Wir müssen mehr Druck machen, so wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben. Da haben wir viel mehr dominiert», so der Norweger, der unterstreicht: «Jedes einzelne Champions-League-Spiel ist schwer. Es gibt nicht viele Teams, die ihre ersten zwei Spiele gewonnen haben, und so ist es eben.»

Die Highlights der Partie

Monaco – Manchester City 2:2 UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26 01.10.2025

