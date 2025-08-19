Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren» Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen. 19.08.2025

Vor den Playoffs-Duellen seines FC Basel gegen Kopenhagen spricht Xherdan Shaqiri über seine Champions-League-Träume und wie ein ehemaliger Teamkollege den Gegner ausspioniert hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri spricht vor den Playoffs-Duellen gegen Kopenhagen über die Chancen des FC Basel: «Diese Chance wollen wir packen und müssen wir fast auch packen. Von dem her bin ich auch zuversichtlich.»

Der Gegner sei nicht einfach und der FCB müsse «über seine Grenzen gehen, um die Leistung auf den Platz zu bringen.»

Dafür habe er Kopenhagen von seinem ehemaligen Teamkollegen Tobias Salquist ausspionieren lassen: Leider hat Tobias nachher eine Rote Karte geholt, was nicht viel geholfen hat», sagt Shaqiri mit einem Schmunzeln. Mehr anzeigen

«Wir träumen in Basel wieder von Champions-League-Nächten», sagte Xherdan Shaqiri im April, als er im blue Sport Studio zu Gast war. «Es gibt noch einige Hürden, die man passieren muss.»

Vier Monate später haben die Basler die erste Hürde, den Schweizer Meistertitel holen, schon gemeistert. Die letzte heisst nun FC Kopenhagen. «Es ist ein wichtiges Match und es wird auch ein gutes», sagt Xherdan Shaqiri am Dienstagabend bei blue Sport.

Er sei mit dem Ziel, Champions League zu spielen nach Basel zurückgekehrt und sie hätten jetzt die grosse Chance, sich für den wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb zu qualifizieren. «Diese Chance wollen wir packen und müssen wir fast auch packen. Von dem her bin ich auch zuversichtlich.»

Shaqiri ist sich allerdings auch bewusst, dass es gegen den dänischen Meister kein Selbstläufer wird. «Wir wissen, gegen wen wir spielen. Es werden keine einfachen Spiele. Deshalb müssen wir über unsere Grenzen gehen und versuchen, die beste Leistung auf den Platz zu bringen.»

«Das hat nicht viel geholfen»

Um dies zu erreichen, lässt der Basler nichts unversucht und holt sich gar Tipps von seinem ehemaligen Teamkollegen Tobias Salquist (Chicago), der am letzten Wochenende mit Nordsjaelland gegen Kopenhagen gespielt hat.

«Ich habe mir ein paar Informationen geholt und das Spiel auch ein wenig geschaut. Leider hat Tobias nachher eine Rote Karte geholt, was nicht viel geholfen hat», sagt Shaqiri mit einem Schmunzeln.

Die Analyse des Gegners sei wichtig, denn am Ende des Tages würden die einzelnen Details entscheiden. «Wir werden versuchen, jedes kleine Detail, das sie nicht so gut spielen, auszunutzen. Da haben wir natürlich auch unsere Analyse gemacht.»

Er wisse bereits, was ihn im Rückspiel in Kopenhagen erwartet. Deshalb müsse der FCB schon im Hinspiel im St. Jakob-Park vorlegen. «Es ist das Ziel, zuerst ein positives Resultat zu holen, um mit einem guten Selbstbewusstsein und einem positiven Resultat nach Kopenhagen zu gehen, um den Sack zuzumachen.»

Mit zwei positiven Resultaten würde die Champions-League-Hymne nach sieben Jahren wieder in Basel ertönen und Shaqiris Wunsch nach magischen Champions-League-Nächten in Erfüllung gehen.

