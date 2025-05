Hätte es hier Penalty für Barcelona geben müssen?

Gol ai quarti di finale viziato da fallo di mano di Lautaro



Rigore non dato in semifinale per fallo di mano di Acerbi



È esattamente come nel 2010, avanti a suon di furti. Se glielo fai notare, si incazzano pure.



Evvai#InterBarcellona pic.twitter.com/SjAFIU89D4