Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein 27.08.2025

Der FC Basel scheitert in den Champions-League-Playoffs an Kopenhagen und muss den Traum von der Königsklasse begraben. Mit etwas Schiedsrichter-Glück hätte es aber auch anders kommen können ...

Es ist kurz vor Anpfiff der 2. Halbzeit: Ludovic Magnin läuft von den Katakomben zurück Richtung Trainerbank und redet auf Schiedsrichter István Kovács ein. Der FCB-Trainer greift sich an den Hals, imitiert einen Würgegriff – Kovács guckt ihn nur verdutzt an.

Was Magnin dem Unparteiischen erklären will: In der 16. Minute ging Kopenhagen-Stürmer Andreas Cornelius nach einer Ecke ziemlich unsanft ins Kopfballduell mit Basel-Verteidiger Keigo Tsunemoto. Tatsächlich zeigen die TV-Aufnahmen, dass Cornelius dem Japaner mit der Hand an den Hals greift. Kovács und sein Team haben es nicht gesehen und auch der VAR schaltete sich nicht ein. Doch war das eine Tätlichkeit?

Für blue Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet ist es zu wenig: «Es ist ein Zweikampf im Strafraum, Cornelius versucht, sich den Gegenspieler vom Leib zu halten. Das Standbild sieht heftig aus, aber im ganzen Bewegungsablauf ist es für mich zu wenig für eine Rote Karte.»

blue Sport Experte Michael Lang glaubt, dass es eine andere Situation sei, wenn die beiden Spieler gleich gross gewesen wären: «Bei gleicher Gewichtsklasse hätte man eher über Rot diskutiert.» Cornelius ist aber 20 Zentimeter grösser als Tsunemoto. «Die allgemeine Meinung ist, dass der Kleine sowieso unterlegen wäre», sagt Lang. Für Jaccottet ist klar: «Da war keine Bösartigkeit dahinter. Cornelius wollte sich Raum verschaffen, auch wenn es grenzwertig war.»

Ausgerechnet Cornelius schockt den FCB

Cornelius darf weiterspielen – und ausgerechnet er ist es, der die Basler dann in der 46. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 schockt. Von diesem Schock erholen sich die Bebbi nicht mehr, kurz vor Schluss macht Youssoufa Moukoko mit seinem Penalty zum 2:0 noch den Sack zu.

Und Magnin? Der spricht nach dem Spiel dem Schiedsrichter ein Lob aus: «Er hat es hervorragend gemacht. Er kann die Szene mit Tsunemoto nicht sehen, ich habe sie selbst auch nicht gesehen, aber dann zugeschickt bekommen. Es geht in einem solchen Spiel um Kleinigkeiten. Wer weiss, was wäre, wenn anders entschieden worden wäre ... aber es spielt keine Rolle. Wir haben einfach zu viele Chancen liegen lassen.»

