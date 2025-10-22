  1. Privatkunden
Video-Ticker Lässt Bayern auch Brügge bluten – und stürzt Frankfurt Liverpool noch tiefer in die Krise?

Patrick Lämmle

22.10.2025

Am Dienstag fielen in den neun Champions-League-Spielen 43 Tore. Ob es am Mittwoch genauso wild zu- und hergeht? Hier behältst du den Überblick. Die ersten beiden Partien werden um 18.45 Uhr angepfiffen.

Redaktion blue Sport

22.10.2025, 18:35

22.10.2025, 20:52

blue Sport zeigt alle Champions-League-Spiele live

Mehr anzeigen

Alle Spiele des Abends im Ticker

Die besten Szenen des Abends im Video

Andrade schiesst Qarabag nach 48 Sekunden in Führung

Andrade schiesst Qarabag nach 48 Sekunden in Führung

22.10.2025

Mega-Geschenk von Bodø/Glimt – Osimhen sagt Danke

Mega-Geschenk von Bodø/Glimt – Osimhen sagt Danke

22.10.2025

Die Highlights der Spiele

Athletic Club – Qarabag 3:1

Athletic Club – Qarabag 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Champions League

Champions League im Ticker. Real empfängt Juve: Wer setzt sich im Kracher-Duell durch?

Champions League im TickerReal empfängt Juve: Wer setzt sich im Kracher-Duell durch?

Vor dem Duell gegen Real. Rüegg über Juve-Coach Tudor: «Bringt eine gewisse Strenge mit»

Vor dem Duell gegen RealRüegg über Juve-Coach Tudor: «Bringt eine gewisse Strenge mit»

Champions League. Liverpool will auf Pleitenserie reagieren ++ Juve fordert Real ++ Bayern weiter makellos?

Champions LeagueLiverpool will auf Pleitenserie reagieren ++ Juve fordert Real ++ Bayern weiter makellos?

Olympiakos geht gegen Barça unter. Schiri Urs Schnyder bringt die Griechen zum Kochen

Olympiakos geht gegen Barça unterSchiri Urs Schnyder bringt die Griechen zum Kochen

2:7-Klatsche gegen PSG. Sportchef Rolfes kritisiert Bayer-Captain Andrich – Garcia entschuldigt sich bei Fans

2:7-Klatsche gegen PSGSportchef Rolfes kritisiert Bayer-Captain Andrich – Garcia entschuldigt sich bei Fans

Fussball-Videos

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

22.10.2025

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. Luca Zuffi erläutert im Interview mit blue Sport, warum man trotz Krise optimistisch sein darf.

22.10.2025

Kevin Rüegg: «Tudor könnte Juve zum Meistertitel führen»

Kevin Rüegg: «Tudor könnte Juve zum Meistertitel führen»

Kevin Rüegg hat bei Hellas Verona einige Monate unter Igor Tudor gespielt. Der Zürcher in Diensten des FCB spricht über die Eigenheiten des heutigen Juventus-Trainers.

22.10.2025

Leverkusen-Sportdirektor Rolfes analysiert die 2:7-Klatsche gegen PSG

21.10.2025

Leverkusen-Sportdirektor Rolfes analysiert die 2:7-Klatsche gegen PSG

21.10.2025

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Kevin Rüegg: «Tudor könnte Juve zum Meistertitel führen»

Kevin Rüegg: «Tudor könnte Juve zum Meistertitel führen»

Leverkusen-Sportdirektor Rolfes analysiert die 2:7-Klatsche gegen PSG

Leverkusen-Sportdirektor Rolfes analysiert die 2:7-Klatsche gegen PSG

Mehr Videos