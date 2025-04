Hajrovic über Martinez: «Hätte nicht erwartet, dass er sich so entwickelt» Sead Hajrovic kennt Emiliano Martinez aus gemeinsamen Zeiten in der Arsenal-Jugend bestens. Im Gespräch mit blue Sport erklärt der Aargauer, wie der argentinische Weltmeister-Goalie wirklich tickt. 08.04.2025

Sead Hajrovic kennt Emiliano Martinez aus gemeinsamen Zeiten in der Arsenal-Jugend bestens. Im Gespräch mit blue Sport erklärt der Aargauer, wie der argentinische Weltmeister-Goalie wirklich tickt und was er Aston Villa im Champions-League-Viertelfinal gegen PSG zutraut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der frühere GC-Profi Sead Hajrovic spielte einst mit Emiliano Martinez im Nachwuchs von Arsenal London.

Mit blue Sport blickt Hajrovic auf die gemeinsame Zeit mit dem heutigen Weltklasse-Goalie von Aston Villa zurück.

Aston Villa trifft im Champions-League-Viertelfinal auf Paris St. Germain. Hajrovic traut seinem Kumpel und dessen Mannschaft das Weiterkommen durchaus zu. blue Sport überträgt das Hinspiel am Mittwoch live. Mehr anzeigen

Wenn Sead Hajrovic an seinen früheren Teamkollegen Emiliano Martinez denkt, kommt ihm als Erstes immer eine Sache in den Sinn. «Er kam 2010 aus Argentinien in England an. Dann wurde es Winter und er sah zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. Martinez fragte uns dann: ‹Jungs, was ist das Weisse da draussen?›. Er hatte nicht einmal eine Jacke», erinnert sich Hajrovic bei blue Sport.

Der ehemalige GC-Profi kennt den heutigen Weltklasse-Goalie bestens. «Wir wohnten und lebten gemeinsam bei einer Gastfamilie in London. Ich kenne ihn in- und auswendig, auf und neben dem Platz», so Hajrovic. «Er war immer sehr bodenständig, wollte nie den Luxus. Er ist sehr familiär.»

Der König der Psychospielchen

Martinez hat aber auch eine extrovertierte Seite. Der Keeper sorgt immer wieder gerne mit Provokationen auf dem Platz für Aufregung und Ärger bei gegnerischen Spielern uns Fans. Unvergessen ist seine obszöne Jubelgeste mit der Trophäe für den besten WM-Goalie in Katar 2022.

Mit seinem speziellen Jubel sorgte Emi Martinez 2022 nach dem gewonnenen WM-Final für Aufregung. imago

«Ich hätte nie gedacht, dass er sowas jemals machen wird. Die Dinge, die er heute macht, hatte er früher nicht gemacht. Für seinen Vater wäre sowas ein absolutes No-Go gewesen», erzählt Hajrovic.

Der 31-Jährige kann die Psychospielchen des Torhüters aber durchaus verstehen. Sie seien die einzige Möglichkeit für einen Goalie, die Gegenspieler aus dem Konzept zu bringen. «Wenn du zum Penalty antreten willst und da einer tanzt und gestikuliert, schüchtert dich das schon ein.»

Martinez' Ausstrahlung machte schon in jungen Jahren Eindruck. Mit seiner Art und seiner Postur sei der Argentinier schon früher immer der Anführer gewesen. Auch wenn die Jungs mal um die Häuser zogen. «Da hat er gerne auch mal ein Mädchen mit nach Hause genommen. Das war nicht schwer für ihn», schmunzelt Hajrovic.

«Er war immer besser als alle anderen»

Damals in London waren sie beste Kumpels, heute ist der Kontakt verloren gegangen. Hajrovic zog es 2013 zurück in die Schweiz. Er spielte unter anderem bei GC, Winterthur, Yverdon und Xamax, ehe der schweizerisch-bosnische Doppelbürger im Februar dieses Jahres die Profikarriere beendete und nun in der 2. Liga interregional beim SC Düdingen kickt.

Martinez wartete bei Arsenal geduldig auf seine Chance und konnte sich schliesslich durchsetzen. Er machte insgesamt 38 Spiele für die Gunners und gewann dreimal den FA-Cup. 2020 folgte dann der Wechsel zu Aston Villa, wo er schliesslich zum Weltklasse-Keeper reifte.

Emiliano Martinez (links) und Sead Hajrovic (rechts) in jungen Jahren als Arsenal-Teamkollegen. FC Arsenal

«Schon in der Jugend war Martinez immer eine Riesenmaschine. Er war um Klassen besser als die anderen Goalies. Er war auch immer sehr selbstbewusst», sagt Hajrovic. «Die Mentalität ist sicher seine grösste Stärke.»

Mittlerweile hat der 51-fache Nationalspieler über 200 Spiele für Aston Villa bestritten. Im Oktober wurde Martinez im Rahmen der Ballon-d'Or-Gala als weltbester Torhüter der Saison 2023/24 ausgezeichnet. «Für mich ist er der beste Goalie der Welt. Er hat Argentinien den WM-Titel mit seinen Paraden gerettet», so Hajrovic. «In meinen Augen bekommt er zu wenig Anerkennung und er könnte auch locker bei grösseren Vereinen spielen.»

Champions-League-Coup gegen PSG?

Wer weiss, vielleicht hext Martinez Aston Villa nun auch noch zum Champions-League-Titel. Hajrovic traut den Engländern zumindest den Coup im Viertelfinal gegen PSG zu. «Martinez kann sicher matchentscheidend sein. Sollte Aston Villa führen, dann wird es seine grosse Aufgabe sein, das Tor zu verteidigen.»

Es sei allerdings eine sehr schwierige Aufgabe gegen ein PSG, das in Topform ist. «Es braucht eine Top-Leistung von allen Spielern», sagt Hajrovic. «Aber wenn es zum Penaltyschiessen kommen sollte, bin ich mir sicher, dass Aston Villa weiterkommen würde.»

Das Viertelfinal-Hinspiel geht am Mittwochabend in Paris über die Bühne. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

