Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas» 16.09.2025

In seinem 92. Champions-League-Spiel sieht Dani Carvajal erstmals eine Rote Karte. Für Didi Hamann handelt es sich um eine unverzeihliche Aktion.

Dani Carvajal wird in der 5. Minute für den verletzt ausscheidenden Trent Alexander-Arnold eingewechselt. Doch auch er muss frühzeitig runter, allerdings nicht verletzungsbedingt. Dem sechsfachen Champions-League-Sieger brennen die Sicherungen durch.

Vom VAR überführt: Für diesen Kopfstoss sieht Reals Carvajal Rot 16.09.2025

Für Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner ist der Fall klar: «Es ist sicher nicht übermässig hart oder brutal, aber es ist absichtlich, eine aktive Bewegung mit dem Kopf. Es ist eine Tätlichkeit! Ob der Torhüter so reagieren muss, ist eine andere Frage.»

blue Sport Experte Didi Hamann kann nur den Kopf schütteln: «Er ist reingekommen für Alexander-Arnold, der sich verletzt hat. Das heisst, die nächsten Spiele werden beide fehlen. Der ist schon 33, es gibt keine Entschuldigung für so etwas. Bei einem jungen Spieler sagst du, das muss er lernen. Aber er, enttäuschend.»

Tatsächlich ist Carvajal mit 33 Jahren und 248 Tagen der älteste Feldspieler in der Geschichte der Champions League, der nach seiner Einwechslung vom Platz gestellt wurde. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von Jérémy Mathieu, der im Oktober 2016 für den FC Barcelona gegen Manchester City spielte (32 Jahre und 256 Tage).