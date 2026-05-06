  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abergläubischer Experte Hamann über Bayerns Trikot-Wahl: «Das hat mich wahnsinnig gewundert»

Luca Betschart

6.5.2026

«Nicht zu verteidigen«: Hamann schwärmt für die Offensive von PSG und Bayern

«Nicht zu verteidigen«: Hamann schwärmt für die Offensive von PSG und Bayern

06.05.2026

Didi Hamann erklärt im blue Sport Studio, wieso er zwischen Bayern und Paris Saint-Germain auch im Rückspiel mit Spektakel rechnet und verrät, welche Entscheidung der Münchner ihn überrascht hat. 

Luca Betschart

06.05.2026, 16:47

06.05.2026, 17:00

UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain
UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Mi 06.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Mit tv.blue.ch mieten

«Es war ein Spektakel. Ein Spiel, das ich auch zu meiner Aktivzeit nie gesehen habe», staunt Didi Hamann auch eine Woche nach dem begeisternden Hinspiel zwischen PSG und Bayern. Dabei streicht der Deutsche eine Sache heraus: «Neuer hat fünf Schüsse auf das Tor gekriegt, fünf waren drin. Auch Safonov konnte bei keinem Tor etwas machen. Es war kein Abwehrfehler dabei.»

Das spreche für die Klasse der Offensivabteilungen. «Da muss man einfach anerkennen, dass die sechs Spieler, die vorne gespielt haben, mit die Weltbesten sind. Wenn dann ein Kvaratheskelia oder ein Olise auf einen Verteidiger zulaufen, ist das ab und zu nicht zu verteidigen», sagt Hamann.

Der Rückblick auf das Wahnsinns-Spiel zwischen PSG und Bayern

Der Rückblick auf das Wahnsinns-Spiel zwischen PSG und Bayern

06.05.2026

Die Schnellsten und Besten

Genau darin sieht der 52-Jährige einen grossen Unterschied zu seiner Aktivzeit: «Zu meiner Zeit hat jede Mannschaft ein, zwei pfeilschnelle Spieler gehabt. Aber diese konnten meistens nicht Fussball spielen. Heute aber sind es die Schnellsten und die Besten. Das ist eine neue Ära.» Und so würde es Hamann nicht überraschen, sollte auch das Wiedersehen in der Allianz Arena von der Offensive der beiden Teams geprägt sein.

Sehr überrascht zeigt sich Hamann derweil vom Entscheid der Bayern, das Rückspiel in einem neuen Dress zu bestreiten. «Sie haben in diesem Jahr ein oder zwei Spiele verloren – und dann in so einem Spiel mit einem neuen Trikot zu spielen», sagt Hamann, der während seiner Karriere sehr abergläubisch ist, und räumt ein: «Das hat mich wahnsinnig gewundert.»

Fussball-Kracher in München. Tickets für 8000 Euro, ein PR-Coup und Gewittergefahr über der Allianz Arena

Fussball-Kracher in MünchenTickets für 8000 Euro, ein PR-Coup und Gewittergefahr über der Allianz Arena

Das könnte dich auch interessieren

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

Bayern-Trainer Kompany: «Wir wollen einfach nur das Spiel gewinnen»

06.05.2026

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

Enrique: «Denke ich an dieses Spiel, denke ich an die Worte von Nadal»

06.05.2026

So tickt PSG-Star Vitinha

So tickt PSG-Star Vitinha

06.05.2026

Meistgelesen

Darum nimmt der Iran die Emirate so ins Fadenkreuz
Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?
Co-Pilot erleidet medizinischen Notfall – Swiss-Flug landet in Almaty
Lara Gut-Behrami spricht über ihr letztes Rennen als Ski-Profi
Der Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben

Mehr Champions League

Wie Nadal gegen Federer. PSG-Coach vor Bayern-Kracher: «Faszinierendes Szenario für alle Beteiligten»

Wie Nadal gegen FedererPSG-Coach vor Bayern-Kracher: «Faszinierendes Szenario für alle Beteiligten»

«Verfluchte Champions League». Die Presseschau zum Arsenal-Triumph gegen Atlético

«Verfluchte Champions League»Die Presseschau zum Arsenal-Triumph gegen Atlético

Didi Hamann kritisiert Arsenals Helden. «Saka spielt bestenfalls eine durchschnittliche Saison»

Didi Hamann kritisiert Arsenals Helden«Saka spielt bestenfalls eine durchschnittliche Saison»

Halbfinal-Kracher in München. Verzaubern Bayern und PSG die Fussballwelt auch im Rückspiel?

Halbfinal-Kracher in MünchenVerzaubern Bayern und PSG die Fussballwelt auch im Rückspiel?

Saka goldener Torschütze. Arsenal schlägt Atlético Madrid und steht im Champions-League-Final

Saka goldener TorschützeArsenal schlägt Atlético Madrid und steht im Champions-League-Final