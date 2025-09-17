Hamann über Penaltyzoff beim BVB: «Guirassy wird sich etwas anhören müssen» 16.09.2025

Beim spektakulären 4:4 von Dortmund in Turin sorgt ein Disput zwischen zwei BVB-Profis für Aufmerksamkeit. blue Sport Experte Didi Hamann spricht Klartext und vermutet eine Geldstrafe für Guirassy.

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Vor dem zwischenzeitlichen 4:2 für Borussia Dortmund in der Champions-League-Partie gegen Juventus waren sich Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini zunächst nicht einig, wer schiesst. Nach langen Diskussionen übernahm Bensebaini schliesslich und traf eiskalt.

«Guirassy wird sich etwas anhören müssen heute Abend oder morgen vom Kovac – und das zu Recht», hält blue Sport Experte Didi Hamann im Champions-League-Studio fest. «Wenn Guirassy den Elfmeter schiesst – egal ob er getroffen hätte oder nicht – wäre er sofort ausgewechselt worden», ist sich Hamann sicher.

In der 92. Minute musste der Guineer Pascal Gross Platz machen. Vielleicht sei die Szene mit ein Grund für die Auswechslung gewesen, mutmasst Hamann: «Du kannst dich nicht einer Anweisung des Trainers widersetzen. Das geht nicht, aus, fertig. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht sogar eine Geldstrafe bekommt.»

Kovac spielt BVB-Diskussionen vor Elfer herunter

BVB-Trainer Niko Kovac sieht die Diskussionen seiner beiden Schützlinge – zumindest öffentlich – gelassen. «Es war klar definiert, dass Ramy den Elfmeter schiessen soll, falls wir einen bekommen», sagte Kovac. Der 53-Jährige zeigte aber auch Verständnis für Guirassy. «Er wollte ihn als Stürmer natürlich auch machen. Das ist ganz klar. So sind die Stürmer und das ist auch gut so.»

Kovac erklärte zudem: «Ramy hat ihn sicher reingemacht und Serhou hat sich gefreut. Wir haben uns alle gefreut. Alles ist in Ordnung. Da bleibt auch nichts hängen. Wir sind eine Mannschaft und die beiden verstehen sich sowieso sehr gut. Da gibt’s auch keine Nachwehen.» Tatsächlich jubelten Bensebaini und Guirassy nach dem Treffer gemeinsam.

